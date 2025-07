Mann prallt mit Auto gegen Mauer und setzt Fahrt fort

Ein Mann ist ungebremst mit seinem Auto gegen eine Mauer im Landkreis Waldshut gefahren – und hat seine Fahrt danach fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige am Dienstagabend betrunken mit seinem Wagen in Wehr unterwegs. In einer Kurve gab er demnach Gas, verlor die Kontrolle und prallte mit dem Auto gegen eine Grundstücksmauer.

Anschließend setzte er den Angaben zufolge seine Fahrt fort, obwohl die Wagenfront durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt worden war. Wenige Minuten später fuhr er zu einer Tankstelle und stieg aus, um Einkäufe zu tätigen.

Mehrere Passanten wurden auf den Mann aufmerksam und nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab, wie es weiter hieß. Polizisten nahmen den Mann mit, damit im Krankenhaus ein Bluttest gemacht werden konnte. Den Führerschein gab der 45-Jährige freiwillig ab.