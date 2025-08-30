Aldi verkauft perfektes Männerspielzeug: Jetzt gibt es einen Bagger beim Discounter!

Für so manchen Garten- und Bau-Enthusiasten wird aktuell wohl ein Traum wahr. Was sich verrückt anhört, ist aber Realitiät: Der Discounter Aldi hat jetzt einen Mini-Bagger im Sortiment.

Aldi verkauft jetzt Männerspielzeug „Mini-Bagger“

Dabei handelt es sich um den Scheppach Mini-Benzin-Bagger EXC815, einen kompakten und voll funktionsfähigen Mini-Bagger, der für Erdarbeiten mit einer Grabtiefe von bis zu 120 Zentimetern ausgelegt ist. Dank des Kettenantriebs - ja, richtig gehört, der Mini-Bagger fährt auf Ketten - soll er sich auch auf unebenem Gelände zuverlässig bewegen.

Die Maschine sei besonders für kleinere Bau- und Gartenprojekte geeignet. Gräben für Kabel oder Leitungen ließen sich damit genauso wie kleine Fundamente problemlos ziehen bzw. legen.

Mini-Bagger bei Aldi für unter 5.000 Euro erhältlich

Ab dem 31. August 2025 gibt es den Mini-Bagger. Allerdings steht er im Discounter nicht zwischen Gemüse und Getränkeabteilung neben dem „Wühltisch“. Der Bagger ist nämlich im Online-Shop erhältlich. Obendrein wird der Bagger von Aldi zu einem Sonderpreis angeboten.

Kosten soll er dann nur 4.799 Euro. Normalerweise gibt es das Gerät für etwa 10.000 Euro. Wer mit der Anschaffung des Mini-Baggers liebäugelt, muss jedoch noch zusätzlich 39,95 Euro Versandkosten für die Speditionslieferung einplanen.

Für wen eignet sich der Bagger - und für wen nicht?

Doch Vorsicht, der Mini-Bagger eignet sich nicht gleich für jeden, der etwas mit Gartenarbeit am Hut hat. Sinnvoll ist die Maschine für kleine Baufirmen oder Handwerksbetriebe, die ein kompaktes Gerät mit überschaubarem Budget suchen. Auch für ambitionierte Hobbygärtner, die größere Erdarbeiten selbst erledigen wollen und öfter umbauen, kann sich eine Anschaffung lohnen.

Wer jedoch einmalig Erde im Garten ausheben muss, oder nur ab und zu, der sollte sich den Kauf gut überlegen. Denn auch das vor den Nachbarn angeben, kann irgendwann mal langweilig werden.

Scheppach Mini-Bagger EXC815: Technische Daten

Betriebsgewicht: 563,5 kg

Motorleistung: 8,5 PS (4-Takt-Benzinmotor)

Grabkraft Ausleger: 4,2 kN (ca. 485 kg)

Grabkraft Schaufel: 8,8 kN (ca. 815 kg)

Drehgeschwindigkeit: 9,3 min⁻¹, Drehbereich: 360°

Schwenkbereich Ausleger: ± 70°, 7,5 min⁻¹

Überladehöhe: max. ca. 135 cm

Auswurfhöhe: max. ca. 210 cm

Grabtiefe: max. ca. 120 cm

Reichweite: max. ca. 233 cm

Spurbreite: ca. 69 cm

Kettenantrieb mit einzeln steuerbaren Gummiketten

Fahrgeschwindigkeit: max. 1,7 km/h

Serienmäßige Schaufel, Volumen: ca. 0,011 m³

E-Start

Steigfähigkeit: max. 15°