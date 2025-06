Ärger zwischen Tokio-Hotel und Katy Perry: Bill Kaulitz hat klare Worte für das Pop-Sternchen 

Promis geraten immer wieder aneinander – doch der Streit zwischen den Bandmitgliedern von Tokio Hotel und der Sängerin Katy Perry hat eine längere Vorgeschichte. Sänger Bill Kaulitz macht jetzt deutlich, was er von der US-Popikone hält.

Bill Kaulitz rechnet mit Katy Perry ab

Bereits seit Jahren kriselt es zwischen Tokio Hotel und Katy Perry, wie ein aktueller Bericht von Planet Radio nahelegt. Auf die Frage, welchen Promi sie am unsympathischsten finden, antworteten Bill Kaulitz und seine Bandkollegen spontan: „Katy Perry.“ Der Ursprung der Spannungen liegt dabei weit zurück: Während einer gemeinsamen MTV-Asien-Tour soll es laut Gitarrist Georg Listing immer wieder Streitigkeiten um Kabinengrößen und Star-Allüren gegeben haben. „Sie ist nicht die Freundlichste“, kommentierte Kaulitz die damaligen Erlebnisse.

Doch der Ärger endete nicht bei einer Tour. Wie Promiflash berichtet, kam es auch 2008 bei den MTV Video Music Awards zu Spannungen. Damals setzte sich Tokio Hotel überraschend gegen Konkurrentinnen wie Miley Cyrus, Taylor Swift und Katy Perry durch und gewann in der Kategorie „Best New Artist“. Eine Niederlage, die Perry offenbar schwer traf: Bei einem Konzert in Berlin widmete sie kurzerhand ihren Song „Ur so gay“ der deutschen Band – eine Spitze, die bei Tokio Hotel nicht gut ankam.

Perry vs. Tokio Hotel - Sängerin legte in Singapur nach

Auch zwei Jahre später war der Streit nicht beigelegt. Bei einem Festival in Singapur, kurz nach dem Auftritt von Tokio Hotel, veränderte Perry den Text ihres Songs und sang: „Can‘t believe I fell in love with Tokio Hotel. You‘re so gay, you don‘t even like boys.“ Ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie: „Ich kann nicht glauben, dass ich mich in Tokio Hotel verliebt habe. Ihr seid so schwul, ihr mögt nicht mal Jungs“.

Die Aktion empfanden viele Fans als respektlos, zumal die deutsche Band noch vor Ort war. In einem Interview mit der Bravo reagierte Bill Kaulitz damals gelassen, aber bestimmt: „Was Katy da macht, ist nicht schön. Aber sie ist eben ein eigenartiger Mensch.“ Wie aktuelle Aussagen gegenüber Planet Radio und ältere Berichte zeigen, sitzt der Ärger zwischen Tokio Hotel und Katy Perry tief. Bill Kaulitz und seine Bandkollegen machen klar: Eine Freundschaft wird daraus wohl nicht mehr entstehen.

