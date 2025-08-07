Walking Dead-Star Kelley Mack stirbt mit nur 33 Jahren - Das ist die Todesursache

Kelley Mack kannte die Welt als Schauspielerin in Serien wie „The Walking Dead“, „911“ oder „Chicago Med“. Doch nun erreichte ihre Fans die traurigste aller Nachrichten: Kelley Mack ist am Samstag mit nur 33 Jahren in ihrer Geburtsstadt Cincinnati gestorben.

Kelley Mack stirbt mit nur 33 Jahren

Kelley sei am Samstag, dem 2. August 2025, „friedlich im Beisein ihrer liebevollen Mutter Kristen und ihrer treuen Tante Karen“ gestorben, hieß es in einem Instagram-Post vom Dienstag, 5. August 2025. Mit herzzerreißenden Worten gab Kelley Macks Schwester darin ihren Tod bekannt:

„In tiefer Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt. Ein so helles, strahlendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wohin wir alle irgendwann gehen müssen. Kelley ist vielen ihrer Lieben bereits in Form von Schmetterlingen begegnet. Sie wird so vielen so sehr fehlen, dass Worte sie nicht ausdrücken können. Ich bin so verdammt stolz auf sie.“

Die Todesursache von Kelley Mack

Kelly Mack hatte eine seltene Form von Krebs. Erst vor wenigen Monaten hatte sie öffentlich gemacht, sich wegen der seltenen Erkrankung behandeln zu lassen. Details nannte sie damals nicht. Laut „People“ war die Todesursache ein Gliom des zentralen Nervensystems, letztlich genau diese Krankheit, die erst im September 2024 diagnostiziert wurde.

Schauspiel-Kollegen reagieren fassungslos

Auch Schauspiel-Kollegen reagierten fassungslos auf den Tod von Kelley Mack:

„The Walking Dead“-Star Alanna Masterson schrieb auf Instagram: „Was für ein unglaublicher Mensch. Ich bin so stolz, dass ich in unserer letzten gemeinsamen Folge an ihrer Seite kämpfen durfte.“

Regisseur Michael E Satrazemis erinnerte an die 33-Jährige: „Ich hatte das große Glück, mit Kelley bei TWD zusammenarbeiten zu dürfen. Sie war in jeder Hinsicht ein strahlendes Licht. Meine ganze Liebe gilt allen, die sie geliebt haben.“

Anthony Michael Lopez betonte sein „tiefstes Beileid“: „Kelley war so eine liebevolle und fröhliche Seele, und ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Sie hat so tapfer gekämpft. Ich sende ihr und ihrer Familie viel Licht und Liebe. Ruhe in Frieden, Kelley.“

Co-Star Gustavo Gomez schrieb fassungslos: „Das ist herzzerreißend. Ich bin so glücklich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Dein strahlendes Licht wird immer weiterleuchten“.

Kelly Mack spielte Addy in The Walking Dead

Kelly Mack, die am 10. Juli 1992 als Kelley Lynne Klebenow in Cincinnati als ältestes von drei Kindern geboren wurde, spielte in unterschiedlichen Serien mit. In „The Walking Dead“ spielte sie von 2018 bis 2019 die rolle der Adeline bzw. „Addy“, einer Überlebenden und Bewohnerin der Hilltop Kolonie. Addy wurde in Staffel 9 eingeführt und war als Charakter in Kampf gegen die Saviors präsent. Außerdem war sie in Hilltop anscheinend von Anfang an dabei, da sie fast ihr halbes Leben dort schon lebte.

Neben ihrem Auftritt in der Zombie-Serie war Kelley Mack auch aus den Serien „9-1-1“, und „Chicago Med“ bekannt. Zudem war sie als Synchronsprecherin aktiv.