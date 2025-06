Tödliche Tiere, tropische Krankheiten! Diese Gefahren lauern auf die Teilnehmer bei 7 vs. Wild

Die vor allem beim jüngeren Publikum beliebte Survival-Show 7 vs. Wild geht in die nächste Runde. Auch Staffel 5 von 7 vs. Wild verspricht Höchstspannung: Sieben Abenteurer, sieben Gegenstände, 30 Tage im härtesten Regenwald der Welt. Das Konzept, das Fritz Meinecke einst erfand, erreicht damit eine neue Dimension – ohne seinen Gründer als Teilnehmer.

Erstmals verschlägt es die Kandidatinnen und Kandidaten beim 7 vs. Wild in den Amazonas, das größte Regenwaldgebiet und eines der gefährlichsten Ökosysteme weltweit. Der kreative Kopf und Erst-Teilnehmer Fritz Meinecke ist derweil zurückgetreten und kommentiert nur noch hinter den Kulissen. Die Show 7 vs. Wild steigt nach Schweden, Panama, Kanada und Neuseeland in den Tropen auf ihr bisher härtestes Level. Als Gefahren drohen tödliche Tiere, tropische Krankheiten, extreme Luftfeuchtigkeit und unwegsames Gelände.

Das sind die Teilnehmer von 7 vs. Wild, Staffel 5

Teilnehmer / Teilnehmerin Hintergrund Joe Vogel am Bodensee geborener Survival-Profi Fibi Evelyn Pfeifer Streamerin und Talent aus der Influencer-Szene David Leichtle Gewinner von „Alone“ und Outdoor-Experte Jeannine Michaelsen TV-Moderatorin, u.a. Die Kebekus-Geschwister-Show Imke Salander Influencerin und Fitness-Ass Lucas Michels (AviveHD) YouTuber mit Fokus auf Outdoor-Themen Kris Gippo TikToker mit 9,1 Millionen Followern

„7 vs. Wild“, Staffel 5 in der Kurz-Zusammenfassung

Die fünfte Staffel von 7 vs. Wild startet am 7. Oktober 2025 exklusiv bei Amazon Prime Video und ist ab dem 20. Oktober 2025 kostenlos auf YouTube verfügbar. Schauplatz ist erstmals der Amazonas-Regenwald – das gefährlichste Terrain der Show-Geschichte.

Sieben neue Kandidaten stellen sich dort der Survival-Challenge ohne Format-Erfinder Fritz Meinecke – darunter Joe Vogel, Fibi Evelyn Pfeifer, David Leichtle, Janine Michaelsen, Imke Salander, Lucas Michels (AviveHD) und Kris Grippo.

YouTuber Fritz Meinecke und Team erfinden 7 vs. Wild

7 vs. Wild ist ein 2021 gestartetes deutsches Reality-Format, erfunden von YouTuber Fritz Meinecke aus Magdeburg und seinem Team. Das Konzept von 7 vs. Wild basiert auf sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jeweils sieben persönliche Gegenstände mit in die Wildnis nehmen und dort sieben Tage überleben müssen.

Mit mehr als 67 Episoden hat die Serie mehrfach Rekordaufrufe gebrochen und 7 vs. Wild hat so auch internationale Aufmerksamkeit erlangt. Nach der vierten Staffel verkündete Fritz Meinecke im Juni 2025 seinen Ausstieg als Teilnehmer und bleibt bei 7 vs. Wild nur noch hinter den Kulissen aktiv.