Insta-Sternchen und TikTok-Stars im Festzelt: Diese Influencer feiern 2025 auf der Wiesn

In der Käfer Wiesn-Schänke, auch als „Käferzelt“ bekannt, findet wieder am ersten Sonntag des Oktoberfestes in München der „Almauftrieb“ statt. Zu dem Event kommen zahlreiche Promis, darunter auch einige der bekanntesten Influencer Deutschlands.

Farina Opoku sorgt mit Dirndl-Schleife für Verwirrung

Farina Opoku ist mit 2 Millionen Followern und Followerinnen eine der größten Influencerinnen Deutschlands und lässt sich auch dieses Jahr auf dem Oktoberfest im Käferzelt blicken. Die 33-Jährige postet auf Instagram Bilder von sich beim Almauftrieb. Schon kurz vor dem Oktoberfest hat die Influencerin für Furore gesorgt. Beim „HeidiFest“, der Oktoberfestparty von Heidi Klum, trug Opoku die Dirndlschleife auf der linken Seite. In der Dirndl-Sprache bedeutet das, dass man Single ist. Steckt etwa die Ehe zwischen Opoku und dem Musiker Pouya Yari, alias DJ Jeezy in der Krise? Auf Nachfrage der Bild erklärte Opoku lediglich, dass Beziehungen kompliziert seien. Auf den Instagram-Bildern trägt sie die Schleife jedenfalls wieder Rechts.

Farina Opoku arbeitete neben ihrem Studium in einer Boutique, währenddessen postete sie Bilder ihrer Outfits. Die Bilder kamen so gut an, dass Opoku 2014 den Blog „NovaLanaLove“ startete, seither gilt sie als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands.

Die Meisel-Twins feiern im gleichen Dirndl

Im Käferzelt feierten auch die Nina und Julia Meise, besser bekannt als „Meise Twins“ den Almauftrieb im gleichen Dirndl. Die Zwillinge wurden als Werbegesichter von Ratiopharm bekannt. Heute sind sie vor allem als Influencerinnen unterwegs, auf Instagram folgen ihnen 91.500 Menschen. Die beiden posten auf ihrem Kanal vor allem Fotos von ihrem Luxus-Lifestyle und ihren Reisen.

Julia Haupt stylt sich für die Wiesn

Influencerin Julia Haupt postete auf Instagram mehrere Bilder, die sie beim Styling für die Party im Festzelt zeigen. 100.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, wo sie für Mode- und Beauty-Postings berühmt geworden ist.

Ex von Jimi Blue Ochsenknecht feiert mit Bill Kaulitz

Auch Rennfahrerin Laura-Marie Geissler feiert auf dem Oktoberfest. Die 27-Jährige wurde vor allem als Verlobte von Jimi Blue Ochsenknecht deutschlandweit bekannt. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie unter anderem ein Video, das sie beim Feiern mit Bill Kaulitz zeigte.

Stressiger Wiesn-Sonntag für TikTok-Influencerin

Am meisten zu tun am ersten Wiesn-Sonntag hatte wohl Influencerin Yase Lion. Auf TikTok nahm sie ihre über 103.000 Follower und Followerinnen mit auf ihren stressigen Wiesn-Start. Zunächst wird Yase Lion eine große Ehre zuteil: Sie darf beim Trachten- und Schützenumzug auf dem Wagen der Schausteller am Umzug teilnehmen. Ein Kindheitstraum, wie die laut eigenen Angaben 34-Jährige erklärt. Zur Stärkung gibt es eine Bratwurst, bevor Yase Lion wieder zum nächsten Termin muss.

Für den Almauftrieb im Käferzelt tauscht sie ihr blaues Dirndl mit braunen und fährt per Rikscha zum Bierzelt. Warum die Party „Almauftrieb“ heißt, obwohl sie mitten im September stattfindet, ist auch Yase nicht ganz klar. Sie vermutet, es hat wohl was mit den „Z-Promis“ zu tun, die im Käferzelt die Eröffnung des Oktoberfests feuchtfröhlich feiern. Bei der Party im Bierzelt feierte Yase Lion noch mit, obwohl sie ein recht niedriges Energielevel hatte. Die Influencerin reist sich jedoch zusammen - für die After-Party reicht es allerdings nicht mehr.