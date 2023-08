Temperaturen um die 30 Grad bringen die Bayern derzeit heftig ins Schwitzen. Für das Freibad Mammendorf war das zu viel. Es muss einen Tag zu machen.

Bei strahlendem Sonnenschein und Sommerhitze um die 30 Grad wollen die meisten nur eines: Ab ins kühle Nass! Deshalb war an den bayerischen Badeseen in den vergangenen Tagen so einiges los. Auch das Freibad Mammendorf im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck verzeichnete einen enormen Besucheransturm. Doch der hat jetzt unerfreuliche Folgen für das Freibad: Weil mit den Badegästen zu viel Dreck ins Wasser kam, muss das Bad einen Tag zu machen.

Besucher bringen zu viel Sonnencreme, Schweiz und Urin ins Freibad

Aktuelle Messungen ergaben, dass die zulässigen Grenzwerte teilweise überschritten wurden, heißt es auf der Homepage des Landratsamtes Fürstenfeldbruck. Dabei geht es nicht um Keime, sondern laut Medienberichten um Hygienehilfsparameter. Das bedeutet im Klartext: Durch die Badegäste kam zu viel Sonnencreme, Schweiß und Urin in die Badebecken. Die Wasserqualität wurde dadurch stark belastet, teilte das Landratsamt mit.

Freibad Mammendorf muss umfangreich gereinigt werden

Bevor der Badespaß weitergehen kann, muss das Freibad Mammendorf erst umfangreich gereinigt und desinfiziert werden. Deshalb bleibt es am heutigen Mittwoch, 23. August 2023, geschlossen. Auch das Wasser in den Becken soll teilweise ausgetauscht werden.

"Diese Maßnahme ist unumgänglich, damit die Besucherinnen und Besucher auch künftig ohne gesundheitliche Bedenken baden gehen können", erklärte das Landratsamt Fürstenfeldbruck auf seiner Homepage.

Mammendorf ist eine Gemeinde und ein Dorf im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck. Es hat 4.961 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) und liegt etwa acht Kilometer westlich von Fürstenfeldbruck bzw. 35 Kilometer westlich von München. Die Maisach fließt durch Mammendorf. Im Jahr 2008 wurde Mammendorf 1250 Jahre alt und ist damit einer der ältesten Orte in der Region.