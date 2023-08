Die letzte Löwin im Augsburger Zoo ist tot. Am Mittwoch musste die 20 Jahre alte Löwin Kira eingeschläfert werden. Jetzt gibt es in dem Zoo keine Löwen mehr - zumindest vorerst.

Trauer im Augsburger Zoo. Am Mittwoch musste die Löwin Kira wegen ihrem hohen Alter eingeschläfert werden. Kira war 20 Jahre alt und die letzte Löwin im Zoo in Augsburg.

Augsburger Zoo schläfert Kira ein, um ihr Leid zu ersparen

Nachdem die Löwin Kira 2016 gemeinsam mit der Löwin Tara in den Augsburger Zoo gekommen war, war sie, weil Tara im Dezember 2019 starb, allein in dem Löwengehege. In den letzten Monaten hatte Kira dann immer mehr abgebaut, wie die Augsburger Allgemeine berichtet. Demnach wollte sie nicht mehr fressen und hatte sich kaum noch bewegt. Um dem Tier zusätzliches Leid zu ersparen, entschloss sich der Zoo dazu, Kira einzuschläfern. Mit 20 Jahren hatte sie zudem ein hohes Alter für einen Löwen erreicht.

Augsburger Zoo will wieder Löwen holen

Allerdings soll der Zoo in Augsburg nicht ohne Löwen bleiben. Die Augsburger Allgemeine berichtet, dass der Zoo schon Kontakt mit dem Europäischen Zuchterhaltungsprogramm aufgenommen hat, nachdem Kira eingeschläfert wurde. Wie viel Zeit vergeht, bis der "König der Tiere" wieder im Augsburger Zoo zu sehen ist, ist jedoch noch nicht klar.