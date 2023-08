Mallorca steht vor einem neuen Besucherrekord. Allein im ersten Halbjahr waren über sieben Millionen Touristen auf der Insel. Und es werden immer mehr.

So voll war Mallorca noch nie: Allein im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete die Urlaubsinsel mehr als 7,1 Millionen Touristen. Das entspricht einer Steigerung von fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr und war auch deutlich mehr als in den Vor-Corona-Jahren 2019 und 2018. Das berichtet das Mallorca Magazin.

Dem Blatt zufolge trafen allein im Juni fast 2,5 Millionen Touristen auf Mallorca ein, im Juli und August dürfte diese Zahl noch einmal übertroffen werden. Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte das Jahr 2023 für Mallorca damit einen absoluten Besucherrekord bedeuten. Im bisherigen Rekordjahr 2022 registrierte die Mittelmeerinsel 16.551.595 Besuchern.

Zur Einordnung: Mallorca hat rund 900.000 Einwohner (Stand 2019).

Die Hotellerie der Insel ist entsprechend zufrieden. Nach den massiven Einbrüchen in den Corona-Jahren erwarten die Hotels laut Mallorca Magazin für August eine Auslastung von rund 85 Prozent, Tendenz eher steigend. Auch die Zahl der Mietwagen ist mit den Besucherströmen gestiegen. Rund 100.000 Leihwagen sind laut Inselradio Mallorca diesen Sommer unterwegs, knapp 5000 mehr als im Vorjahr.

Mallorca: 2023 wohl so viele Touristen wie noch nie

Für Mallorca ist der Tourismus Fluch und Segen zugleich (Lesen Sie auch: Trinkgeld auf Mallorca - so machen Sie es richtig). Einerseits sind die Urlauber der entscheidende Wirtschaftsfaktor für die Insel, andererseits bringen die Menschenmassen viele Probleme mit sich. So wird aktuell in ersten Gemeinden schon wieder das Trinkwasser rationiert. Die Masse an Mietwagen verstopft die Straßen. Auch bezahlbarer Wohnraum ist auf der Baleareninsel Mangelware - viele Wohnungen werden legal oder auch illegal an Touristen vermietet und stehen den Einheimischen damit nicht zur Verfügung.

Dazu kommen immer häufiger völlig überfüllte Strände und Buchten. Schon länger warnen Umweltschützer, dass die Insel im Sommer zum Bersten voll ist und dadurch zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.