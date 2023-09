Einsatzkräfte haben am Eiger nun die Leichen der vermissten Bergsteiger aus Österreich gefunden. Beide waren seit Mitte August verschollen.

Am 14. August 2023 war eine Eislawine am berühmten Eiger in den Berner Alpen abgegangen. Seitdem galten die zwei Bergsteiger aus Österreich als vermisst. Sie waren von dem Eisabbruch mit Lawinenabgang mitgerissen worden.

Zuvor bereits Leiche des vermissten Bergsteigers im Eismeer am Eiger gefunden

Laut Informationen der Kantonspolizei Bern konnte bereits am Dienstag, 12. September der vermisste Bergsteiger tot in einer Gletscherspalte im Bereich Eismeer gefunden und geborgen werden. Zwei Tage später brach ein Team der Rega und der Alpinen Rettung Schweiz erneut in das Unfallgebiet auf, um eine Verankerung vorzunehmen, heißt es seitens der Schweizer Polizei. Im Zuge dieser Arbeiten, fanden die Einsatzkräfte dann eine Jacke. Eine Lokalisierung und Bergung der Frau war aufgrund der Witterungsbedingungen jedoch nicht möglich gewesen.

Vermisste Bergsteigerin konnte über Verbindungsseil lokalisiert werden

Da die Wetterbedingungen am Eismeer einige Tage später entsprechend gut waren, suchten Rettungskräfte dann am Sonntag, 17. September erneut im Bereich der Gletscherspalte nach der noch vermissten Bergsteigerin. Durch das Verbindungsseil der beiden österreichischen Bergsteiger, gelang es den Einsatzkräften auch die noch vermisste Leiche der Bergsteigerin zu lokalisieren.

Diese konnte daraufhin aus der Gletscherspalte geborgen werden. Bei den beiden getöteten Alpinisten handelte es sich um einen 35-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau aus Österreich. Die Leiche des 35-Jährigen wurde während eines Transportfluges in der Gletscherspalte entdeckt.

Auch vermisster Bergwanderer aus England am Eiger tot gefunden

In der vergangenen Woche konnten Einsatzkräfte auch die Leiche eines 29-jährigen Bergwanderers aus England am Eiger entdecken und bergen. Der Mann wurde seit Ende Juni vermisst. Der Mann war auf dem Eigertrail über die Rinderalp in Richtung Gletscherschlucht unterwegs gewesen. Seinen Leichnam entdeckten die Einsatzkräfte im Bereich "Under der Roteflüö".

Eiger ist alpinistisch bekannter Berg

Der Eiger gehört zu den wichtigsten alpinistischen Bergen in den Alpen und ist 3.967 Meter hoch. Besonders an der Nordwand des Eiger spielten sich in der Vergangenheit teils dramatische Szenen ab. Allein in dieser Wand kamen bislang über 50 Menschen ums Leben.