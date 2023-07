Schwerer Unfall auf einer Sommerrodelbahn bei Lienz (Tirol) mit 16 beteiligten Menschen. Verursacht haben soll ihn eine 78-jährige Deutsche.

Auf einer Sommerrodelbahn in Lienz (Tirol) ist es am Freitagnachmittag zu einer Reihe von Auffahrunfällen gekommen. Laut Polizei waren insgesamt 16 Personen am Unfallgeschehen beteiligt.

Karambolage auf Sommerrodelbahn in Tirol: Seniorin verletzt

Den Beamten zufolge musste eine 78-jährige Deutsche mit dem Verdacht auf Rippenbrüche und eine gebrochene Hand in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Tiroler Tageszeitung fuhr die Seniorin ungefähr in der Mitte der Strecke auf ihren Vordermann auf. Dabei verletze sie sich laut Polizei so schwer, dass sie den Rodel nicht mehr steuern konnte. Die beiden Fahrzeuge kamen mitten auf der Strecke zum Stillstand - nachkommende Rodler fuhren auf. Zwar hatten die Unfallfahrer noch mit lauten Rufen gewarnt, doch bremsen konnten die Fahrgäste nicht mehr.

Ein 55-jähriger Österreicher zog sich eine Verletzung über dem Auge zu - verzichtete jedoch auf medizinische Behandlung. Mehrere Personen klagten laut Polizei über Schmerzen, wollten sich aber nicht medizinisch versorgen lassen.