Nach dem tragischen Tod des Eishockey-Profis Adam Johnson (29) während eines Spiels in England hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen festgenommen. Um wen es sich handelt, ist unklar.

Der schreckliche Unfall erschütterte Ende Oktober die Eishockey-Welt: Im Spiel gegen die Sheffield Steelers wurde Adam Johnson von den Nottingham Panthers bei einem Zweikampf die Kehle aufgeschlitzt. Matt Petgraves Schlittschuh traf den früheren DEL-Spieler (Augsburger Panther) am Hals. Johnson rappelte sich noch auf, brach dann aber auf dem Eis zusammen. Er verlor viel Blut. Teamärzte versuchten den 29-jährigen Stürmer wiederzubeleben, doch sie konnten seinen Tod nicht verhindern.

Polizei nimmt Person wegen des Verdachts auf Totschlag fest

Die Polizei wurde anschließend ins Eisstadion gerufen und nahm die Ermittlungen auf. Wie Medien berichteten, sei das laut South Yorkshire ein normales Vorgehen. Am Dienstag nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest. Nach einer offiziellen Mitteilung werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Zur Identität des Festgenommenen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

"Unsere Ermittlungen wurden unmittelbar nach dieser Tragödie begonnen und wir haben ausführliche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zum Tod Adams unter diesen bisher nicht dagewesenen Umständen führten", sagte ein Polizeisprecher in der Mitteilung. Es bleibt offen, ob es sich bei dem Festgenommenen um Johnsons Gegenspieler Matt Petgrave handelt.

Matt Petgrave schlägt Hass im Internet entgegen

Seit dem Horror-Unfall wurde der 31-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Einige machen ihn dafür verantwortlich und unterstellen ihm unter anderem Rücksichtslosigkeit. Im Internet war der Kanadier großem Hass ausgesetzt. Er bekam sogar Morddrohungen. Wegen der Flut an Hass-Nachrichten musste er seinen Social-Media-Account deaktivieren.

Erstes Heimspiel seit Horror-Unfall: Schweigeminute für Johnson - Beifall für Petgrave

Am Sonntag wurde das erste Mal nach dem schrecklichen Unfall wieder auf dem Eis gespielt, auf dem Adam Johnson starb. Matt Petgrave stand nicht im Kader. Vor dem Heimspiel der Sheffield Steelers gegen Coventry Blaze gedachten die Anwesenden in einer Schweigeminute dem verstorbenen Eishockeyspieler. Als im zweiten Drittel ein Bild von Petgrave gezeigt wurde, applaudierten die über 8.000 Fans. Ein Video von dieser Szene ging auf der Plattform X (früher Twitter) viral. Auf diese Weise sollte Petgrave an die Liebe und Unterstützung seines Vereins und seiner Fans erinnert werden, schrieb der Verein. Viele X-User hatten jedoch kein Verständnis und kritisierten diese Aktion stark.

EV Lindau Islanders rüsten Spieler ab sofort mit Halsschutz aus

Seit dem tragischen Tod von Johnson bestimmte die Debatte über die Einführung einer Halsschutz-Pflicht die Eishockey-Szene. Inzwischen reagierte auch die Deutsche Eishockey-Liga (DEL). Die DEL-Spieler müssen ab 2024 verpflichtend einen Halsschutz tragen. Früher aktiv wurden der EV Lindau. Der Verein stattete sein Oberliga-Team mit halsschützenden Shirts aus.