Dass Touristen die Liegen am Pool mit dem Handtuch reservieren, ist nichts Neues. Das hat jetzt auf Mallorca allerdings neue Ausmaße angenommen.

Die Touristen auf Mallorca werden immer kreativer, wenn es darum geht, sich frühmorgens einen Liegestuhl am Pool mit dem Handtuch zu reservieren. Mittlerweile sollen Hotelgäste sogar damit angefangen haben, ihre Handtücher vor die verschlossene Tür zu legen, um sich als Erste einen begehrten Platz am Pool zu sichern. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mirror.

Liegestuhl-Reservierung auf Mallorca: Touristen werden kreativer

Demnach soll ein Vier-Sterne-Hotel in Camp de Mar im Westen der beliebten spanischen Ferieninsel die Tür zum Pool nachts verschlossen haben, um dem Handtuch-Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Doch dabei haben sie offenbar nicht mit der Kreativität der britischen Touristen gerechtet.

Denn sie haben ihre Handtücher kurzerhand einfach vor die Tür gelegt - natürlich in einer Warteschlange, wie es bei den Briten üblich ist. Die Touristen nahmen wohl an, dass die Person, deren Handtuch am Anfang der Schlange liegt, auch als Erste einen Liegestuhl besetzen darf.

Handtücher liegen schon um 6.30 Uhr vor verschlossener Tür

Augenzeugen haben das irrsinnige Spektakel beobachtet und berichten, dass die Handtücher dort bereits um 6.30 Uhr in der Früh lagen. Doch damit nicht genug: Der Augenzeuge habe auch beobachtet, dass Hotelgäste auch in der Lobby gewartet haben, bis die Tür zum Pool um 8 Uhr öffnet, damit sie den Liegestuhl sofort mit ihrem Handtuch reservieren können.

Diese neue Handtuch-Taktik würden vor allem ältere Urlauber und Urlauber mittleren Alters anwenden, sagte der Augenzeuge der britischen Zeitung. Wie die Hotels auf Mallorca nun gegen diese neue Taktik vorgehen wollen, bleibt offen.

Grundsätzlich ist es nicht verboten, sich mit dem Handtuch eine Liege zu resevieren. Es wird allerdings nicht gern gesehen. Einzelne Hotels untersagen ihren Gästen die Liegestuhl-Reservierung und nehmen die Handtücher sogar selbst weg.

