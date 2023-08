In der Nähe der norditalienischen Region Bergamo ist am Wochenende ein Mann bei einem Unfall in einer Molkerei getötet worden. Der 70-Jährige war unter 25.000 Käselaiben begraben worden.

Wie unter anderem vol.at berichtet war die Feuerwehr die ganze Nacht damit beschäftigt, den Besitzer der Molkerei unter den jeweils knapp 40 Kilo schweren Grana Padano-Laiben zu retten. Am Montagmorgen war dann leider klar, das jede Hilfe zu spät kam. Gegen 09:00 Uhr wurde die Leiche des 70-Jährigen geborgen.

Regal löst Dominoeffekt aus

Der Mann war laut vol.at am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr mit Arbeiten im Lager seiner Molkerei in der Nähe der Stadt Mailand beschäftigt. Plötzlich ist eines der Metallregale, auf denen die Käselaibe zum Reifen lagen, zusammengebrochen. Das löste dann eine Kettenreaktion aus. Mehrere der bis zur Decke der Halle reichenden Regale sind dann umgekippt und begruben den 70-Jährigen unter sich.

Weitere Untersuchungen folgen

Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch geklärt werden. Es wird von Materialermüdung oder einem technischen Defekt ausgegangen. Auch die genaue Todesursache wird jetzt geprüft. Es muss geklärt werden, ob der Mann von einem oder mehreren Käselaiben erschlagen wurde, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber vol.at.