Ein Affe hat einen zehnjährigen Jungen in Indien angegriffen und ihm den Darm herausgerissen. Das Kind wurde so schwer verletzt, dass es starb.

Der tödliche Angriff ereignete sich am Dienstag in einem kleinen Dorf in Indien. Wie das indische Portal NDTV berichtet, hatte ein zehnjähriger Junge offenbar mit anderen Kindern in der Nähe eines Tempels gespielt, als es zu der schrecklichen Attacke kam. Eine Gruppe von Affen fiel über die Kinder her.

Affe versenkt Krallen im Bauch des Kindes und reißt Darm heraus

Der Zehnjährige rannte noch nach Hause und wurde anschließend sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch dort konnten die Ärzte nicht mehr für ihn tun. Sie konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ein Polizeisprecher informierte anschließend über die schaurigen Details des Angriffs. Einer der Affen habe offenbar seine Krallen im Bauch des Jungen versenkt und ihm den Darm herausgerissen.

Affen greifen drei Mal innerhalb einer Woche an

Bei den aggressiven Affen soll es sich um Languren handeln. Und es war nicht ihr erster Angriff in dem Dorf. Innerhalb von nur einer Woche sollen sie ganze drei Mal zugeschlagen haben. Dabei handelt es sich offenbar um eine große Affenbande, zu der vier erwachsene Tiere gehören. Zwei Affen wurden bereits gefangen, berichtete ein Mitarbeiter einer lokalen Forstbehörde. Ein weiterer soll jetzt folgen.

Languren - weit verbreitete Affenart in Süd- und Südostasien

Languren sind eine Affen-Gattung, die in Süd- und Südostasien lebt. Es sind schlanke, zum Teil recht bunt gefärbte Tiere, die tagaktiv sind und meist auf Bäumen leben. Sie kommen in Gruppen vor, die aus einem oder mehreren Männchen und zahlreichen Weibchen bestehen. Languren sind reine Pflanzenfresser, ihre Hauptnahrung sind Blätter, gelegentlich fressen sie auch Früchte und Blätter.

Languren gelten in Indien als heilig - als Helfer der Götter. Die schlauen Tiere haben mittlerweile gemerkt, dass sie unter Schutz stehen und werden immer frecher. Manche zeigen auch ein aggressives Verhalten. So kam es auch immer wieder zu Angriffen auf Menschen.