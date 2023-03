Scrollen bis zum Abwinken? Das wird für minderjährige Nutzer der chinesischen Kurzvideo-Plattform TikTok in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das Unternehmen will die tägliche Bildschirmzeit für unter 18-Jährige begrenzen.

Nach Alter gestaffelte Zeitlimits bei TikTok

Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wird TikTok in den kommenden Wochen eine tägliche Bildschirmzeit von maximal einer Stunde für Userinnen und User unter 18 Jahren einführen. Laut Cormac Keenan, Leiter der Abteilung "Vetrauen und Sicherheit" bei TikTok, müssen Minderjährige nach Ablauf des Zeitlimits der weiteren Nutzung der App aktiv zustimmen. Bei Jugendlichen unter 13 Jahren müssen Berechtigte einen Code eingeben, um die weitere Nutzung für 30 Minuten zu erlauben, so Keenen in einem Blog-Beistrag.

Richtwerte aus der Forschung

Zudem sollen Eltern künftig über individuelle Zeitlimits innerhalb des Accounts ihrer Kinder entscheiden können. TikTok habe das Zeitlimit von 60 Minuten gewählt, weil es entsprechende Erkenntnisse aus akademischen Forschungen gebe. Der Richtwert sei von Experten des Digital Wellness Lab am Kinderkrankenhaus von Bosten festgelegt worden. In Zukunfst wolle TikTok zudem ein Update entwickeln, nach dem Eltern Inhalte durch Wörter oder Hashtags für ihre minderjährigen Kinder sperren können.