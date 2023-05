Südlich von Salzburg hat ein Zug einen Bären erfasst. Das Tier starb bei der Kollision.

Nach Angaben des Landes Salzburg hat ein Zug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) am Dienstagmorgen einen Braunbären erfasst und getötet. Der Unfall hatte sich auf der Bahnstrecke zwischen Schwarzach und Lend ereignet.

Getöteter Braunbär in Salzburg: DNA-Proben werden entnommen

Laut Pressemitteilung hätten zwei Lokführer der ÖBB gemeldet, dass sich das tote Tier auf den Gleisen befindet. Bei dem getöteten Bären soll es sich um einen Braunbären handeln. Die Herkunft des Tieres ist derzeit noch unklar. Der Beauftragte für Bären und Wölfe des Landes Salzburg war umgehend nach Schwarzach gefahren. Vor Ort wurden DNA-Proben des getöteten Braunbären entnommen. Der Beauftragte stehe zudem in Kontakt mit der Landesjägerschaft Salzburg, um die nächsten Schritte festzulegen.

Toter Bär auf Bahnstrecke: Schwere Verletzungen festgestellt

Der Kadaver des getöteten Bären wird nun in ein nahe Kühlhaus gebracht, berichtete das Land Salzburg in Laufe des Vormittags. Dort soll das Tier nun näher begutachtet werden. Schon jetzt ist aber bekannt: Der Braunbär wurde bei der Kollision mit dem Zug schwer verletzt. Die linke Hintertatze sei komplett abgetrennt worden, zudem habe der Bär schwere Verletzungen am Kopf erlitten.

Was passiert mit dem toten Bär nach der Zugkollision bei Salzburg?

Das tote Tier soll nach seiner Begutachtung durch Experten nicht einfach entsorgt werden. Laut dem Land Salzburg ist ein Präparation des Bärenkadavers geplant. Anschließend soll der getöte Bär dann für Schulungszwecke bei der Ausbildung von Jägern verwendet werden.

Bär auch im Allgäu nachgewiesen

Die Zugstrecke von Schwarzach und Lend ist mittlerweile wieder freigegeben und läuft derzeit ohne Einschränkungen. Zuletzt waren auch in Bayern häufiger Meldungen über Braunbären eingegangen. Am gestrigen Montag meldete dann auch das Landratsamt Oberallgäu eine Bärensichtung. Ein entsprechendes Foto wurde noch am Abend von Experten des Landesamtes für Umwelt überprüft und der Nachweis eines Braunbären im Allgäu bestätigt.