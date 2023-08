Ein Zug hat in der Nacht auf Donnerstag fünf Menschen auf der Strecke Mailand-Turin getötete. Zwei weitere wurden verletzt. Der Zug war mit 160 km/h unterwegs.

Die Menschen waren laut Medienberichten in der Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, mit Arbeiten an den Gleisen beschäftigt, als das Unglück geschah. Ein Zug, der mit mehreren leeren Waggons von Alessandria in Richtung Turin fuhr, erfasst sie kurz vor Mitternacht. Fünf Männer im Alter von 22 Und 53 Jahren starben, zwei Menschen wurden verletzt. Ihr Zustand sei besorgniserregend, heißt es. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus in die Stadt Chivasso. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei, fuhr der Zug mit 160 km/h.

Zugunglück in Brandizzo: Unfallursache ist noch unklar

Die Netzgesellschaft der italienischen Staatsbahn RFI bestätigte demnach, dass es sich bei den Opfern um Mitarbeiter eines Unternehmens handelt, das mit Wartungsarbeiten an der Strecke beschäftigt war.

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Untersuchungen dazu laufen. Der Bahnverkehr auf der Strecke Turin-Mailand wurde eingestellt.

Polizei vernimmt Zeugen

"Wir hörten einen verheerenden Knall, einen unglaublichen Lärm. Wir rannten los, um zu sehen, was passiert war, und in der Zwischenzeit landeten Teile des Zuges auf Autos, die geparkt waren", berichtete ein Zeuge gegenüber Medien. Er hielt sich mit Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als der Unfall geschah. Die Polizei ist derzeit damit beschäftigt, Zeugen zu vernehmen.

Brandizzo ist eine Gemeinde nahe der italienischen Metropole Turin, in der Region Piemont. Sie hat 8.701 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022)