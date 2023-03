Ein 45-jähriger Skifahrer aus Deutschland hat sich am Samstag bei einem Unfall im Skigebiet Rüfikopf schwer verletzt. Der Mann war in einem Schneehaufen stecken geblieben.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, war der 45-Jährige bei schlechter Sicht von der Rüfikopf Bergstation bei Lech am Arlberg in Richtung Tal abgefahren. Gegen 14 Uhr fuhr der Mann dann in einen verdichteten Schneehaufen. Dabei blieben beide Skier des Mannes stecken und er stürzte.

Wirbel gebrochen

Mit Hilfe eines Begleiters konnte der Mann noch selbstständig zur Talstation absteigen. Der Gemeindearzt von Lech stellte dann aber einen Bruch des Brustwirbels fest. Der 45-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Dort wurde der Mann dann operiert.