Ein Skifahrer ist am Sonntag in Tirol von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Das Unglück ereignete sich im Skigebiet in Sölden.

Ein Skifahrer ist am Sonntagmittag im Skigebiet Sölden in Tirol von einer Lawine erfasst worden. Der Mann wurde von den Schneemassen teilweise verschüttet. Laut einem Bericht der Landespolizei Tirol war der 41-jährige Mann aus Tschechien allein auf einer Freeride-Abfahrt unterwegs.

Von Lawine erfasst: Skifahrer war abseits der Piste unterwegs

Gegen 13:30 Uhr habe der Mann den gesicherten Skiraum auf der schwarzen Piste Nummer 14 im Skigebiet Sölden verlassen, so die Polizei weiter. Von dort aus fuhr der 41-Jährige dann in den freien Skiraum ein. Auf Höhe des sogenannten "Bildstock" befand er sich dann in einem von Felsen durchsetzen und etwa 35 bis 40 Grad steilen Hang in Süd-Ost-Richtung. Dabei löste sich dann eine etwa 15 Meter breite und 45 Meter lange Schneebrett-Lawine.

Skifahrer bei Sölden von Lawine erfasst: Selbstständig befreit

Der Skifahrer wurde von der Lawine rund 20 Meter weit mitgerissen und blieb unterhalb eines Felsbandes liegen. Da der Mann glücklicherweise nur bis zur Hüfte verschüttet wurde, konnte er sich selbstständig auf der Lawine befreien und den Lawinenkegel verlassen. Der 41-jährige Skifahrer blieb unverletzt.

Skigebiet Sölden beliebtes Wintersportziel

Das Skigebiet Sölden liegt im südlichen Ötztal und ist eines der bekanntesten Skigebiete im österreichischen Bundesland Tirol. Auf zwei Gletschern und in einer Höhe von 1.350 Metern bis 3.340 Metern läuft die Skisaison hier von Oktober bis Mai. Insgesamt stehen den Wintersportlern bis zu 144 Pisten-Kilometer zur Verfügung. Insgesamt verfügt das Skigebiet Sölden über 31 Skilifte. Die Piste Nummer 14 im Skigebiet Sölden ist 10,2 Kilometer lang und zu rund 40 Kilometern beschneit. Sie gehört in die schwarze Schwierigkeitskategorie und ist über die 4er-Sesselbahn Roßkirpl erreichbar. Im Jahr 2019 verzeichnete die Gemeinde Sölden über 2,5 Millionen Übernachtungen in über 17.000 zu Verfügungen stehenden Betten. Die Gemeinde selbst zählt jedoch nur knapp über 3.000 Einwohner.