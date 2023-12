Bei Lawinenabgängen in Tirol sind am Sonntag zwei Skifahrer von Lawinen verschüttet worden. Die Unfälle ereigneten sich in Jochberg und Hochfügen.

Bei zwei Lawinenabgängen in Tirol sind am Sonntagvormittag zwei Skifahrer verschüttet worden. Die Unglücke ereigneten sich in Hochfügen und Jochberg. Beide Skifahrer waren abseits von gesicherten Pisten unterwegs.

Skifahrer bei Hochfügen von Lawine verschüttet

In Hochfügen im Tiroler Bezirk Schwaz wurde ein Skifahrer von einer Lawine rund 30 Meter weit mitgerissen. Laut der Polizei in Tirol war der Variantenfahrer gegen 9:58 Uhr von der Lawine erfasst wordern. Da der Mann, dessen Alter und Herkunft unbekannt ist, nur bis zur Brust verschüttet wurde, konnten er von mehreren Zeugen schnell befreit werden. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren drei Hubschrauber, die Bergrettung Kaltenbach mit sechs Personen, ein Lawinenhund und die Alpinpolizei.

Lawinenunglück in Jochberg: Am Steinbergkogel verschüttet

Bei einem zweiten Lawinenunglück im Gemeindegebiet von Jochberg ist am Sonntag ein 57-jähriger Skifahrer verschüttet worden. Der Österreicher war am Osthang des Steinbergkogels (1.972 Meter) gegen 11:05 Uhr einen etwa 30 bis 35 Grad steilen Hang abgefahren. Dabei löste sich dann eine Lawine und erfasste den Mann.

Skifahrer muss nach Lawinenunglück am Steinbergkogel ins Krankenhaus

Da auch der Österreicher nicht komplett verschüttet wurde, konnte er sich selbst befreien. Im Anschluss wurde der 57-Jährige mit einer Handverletzung mit einem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein geflogen. Weitere Personen seien zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Hang gewesen, so die Polizei weiter.

Steinbergkogel gehört zum Skigebiet KitzSki

Jochberg liegt im Bezirk Kitzbühel in Tirol und hat etwa 1.500 Einwohner. Der Skilift Steinbergkogel gehört zum Skigebiet KitzSki in Kitzbühel/Kirchberg. Dabei handelt es sich um eine 8er-Hochgeschwindigkeitssesselbahn mit Abdeckhauben und Sitzheizung. Der 2007 erbaute Lift bringt Wintersportler von der Talstation auf 1.446 Metern zur Bergstation auf 1.969 Meter. Dabei überwindet der Sessellift einen Höhenunterschied von 523 Metern auf eine Strecke von 1.309 Metern. Die Fahrt dauert etwa 4:50 Minuten. Pro Stunde transportiert der Lift bis zu 3.255 Wintersportler.

Skigebiet Hochfügen ist bei Freeridern beliebt

Das Skigebiet Hochfügen liegt im Zillertal und ist bei Freeridern sehr beliebt. Das Skigebiet selbst bietet rund 93 Kilometer Pisten und fast 40 Skilifte, Sesselbahnen und Gondelbahnen. Insgesamt können im Skigebiet Hochfügen stündlich bis zu 62.600 Wintersportler in die Höhe gebracht werden.