Neuerungen auf österreichischen Autobahnen: Künftig können für die Autobahnen im Nachbarland auch Tagesvignetten gelöst werden. Aber: Die sind nicht billig.

Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die nur kurz auf österreichischen Autobahnen unterwegs sein wollen. Die Regierung in Wien hat die Einführung einer Tagesvignette für die Autobahnen im Nachbarland auf den Weg gebracht. Bereits ab 2024 soll diese dann erhältlich sein.

10-Tages-Vignette: Viele Urlauber brauchten zwei Vignetten für Transitfahrten durch Österreich

Bislang mussten Autofahrer bei Transitfahrten in den Süden jeweils mindestens die 10-Tagesvignette für die Autobahnen in Österreich kaufen. Bei einem zweiwöchigen Urlaub waren dann also gleich zwei 10-Tagesvignetten nötig. Diese kosten aktuell jeweils 9,90 Euro. Für die Fahrt in und aus dem Urlaub über österreichische Autobahnen wurden also knapp 20 Euro fällig.

Tagesvignette in Österreich: Nur etwas billiger als die bisherige 10-Tages-Vignette

Die neue Tagesvignette wird billiger sein als die 10-Tagesvariante - allerdings nicht deutlich. 8,60 Euro wird Österreich für die neue Tagesvignette abrufen. Die Einführung der Tagesvignette muss allerdings noch vom Parlament beschlossen werden. Für Urlaubsfahrten durch Österreich müssen für Hin- und Rückfahrt künftig also 17,20 Euro an Kosten eingerechnet werden. Allerdings: Die 10-Tagesvignette wird 2024 teurer.

Preisänderungen bei den Vignetten in Österreich:

Künftig wird die 10-Tagesvignette in Österreich teurer. Der Preis steigt 2024 von 9,90 auf dann 11,50. Etwas günstiger wird dagegen die 2-Monats-Vignette. Hier sinkt der Preis. Die Jahres-Vignette für Österreich bleibt preislich gleich und kostet weiterhin 96,40 Euro.

Übersicht: Was kosten die Vignetten für Österreich 2024?

Die Vignetten für die österreichischen Autobahnen gibt es ab 2024 für folgende Zeiträume: Tagesvignette, 10-Tages-Vignette, 2-Monats-Vignette, Jahres-Vignette. Die Preise für die österreichischen Vignetten sind wie folgt gestaffelt:

Auch interessant für dich: Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Grenztunnel Füssen und Tunnel Reinertshof kommende Woche gesperrt