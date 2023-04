Die von Astrid Lindgren erfundene Figur Pippi Langstrumpf wird seit vielen Jahrzehnten weltweit geliebt. Besonders die in den Jahren 1969 und 1970 entstandenen Filme machten das freche Mädchen aus Schweden und ihre Freunde Annika und Tommy weltberühmt. Doch der Ruhm war nur von kurzer Dauer, wie Annika-Darstellerin Maria Persson in einem Interview enthüllte. Die Schwedin hat heute mit finanziellen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Seit dem 1. April tourt das Musical "Pippi Langstrumpf" durch Österreich bei einer Präsentation in Wien trat auch die mittlerweile 63-jährige Annika-Darstellerin auf. In einem Interview mit der österreichischen Zeitung "Kurier" schilderte Maria Persson ihre Erfahrungen beim Dreh und das harte Schicksal, dass sie nach dem Ende der Filme erleiden musste.

Magere Bezahlung

So enthüllte Persson, das die Bezahlung alles andere als fair war. Neben Persson standen auch Inger Nielsson (Pippi Langstrumpf) und Pär Sundberg (Tommy) vor der Kamera. Weil niemand mit dem großen Erfolg der Filme rechnete, wurden die Kinder-Darsteller lediglich mit einer Einmalzahlung von 2.000 Euro abgespeist. Das habe sie später richtig wütend gemacht, so Persson im Interview. "Wenn man überlegt, wie viele Menschen dadurch reich geworden sind und wir haben gar nichts. Und wir waren die Stars". Die Schwedin schilderte anschließend, wie sie versucht hatte mit Anwälten dagegen vorzugehen. Doch es war aussichtslos. Jetzt, wo sie älter sei, habe sie sich mit der Situation abgefunden.

Um Geld zu verdienen arbeitete Persson später als Kranken- und Altenpflegerin. Dem "Kurier" zufolge musste sie jedoch diese Arbeit bald aufgeben, weil sie in einem Knie Arthrose bekam. Diese Erkrankung mache ihr heute noch Probleme. Im Interview erzählte sie, dass sie noch Gewicht verlieren müsse, um operiert werden zu können.

Ehemaliger Kinderstar teilt sich Wohnung mit Sohn

Wegen der Geldsorgen wohnt die 63-Jährige heute mit ihrem Sohn Oscar in einer kleinen Wohnung auf Mallorca. Zumindest die Fans von Pippi Langstrumpf lassen die ehemaligen Kinder-Darsteller nicht im Stich. Sie sammelten für jeden der drei knapp 10.000 Euro um ihnen zu helfen. Über diese Unterstützung freut sich Maria Persson sehr. "Das war so lieb und hat mir sehr geholfen", so Persson im Interview. Zu ihren ehemaligen Drehpartnern hat Persson übrigens immer noch Kontakt.