Ein Seeotter-Baby wurde vor der Küste Alaskas nach einem Schwertwal-Angriff aus dem Meer gerettet, die Mutter starb bei der Attacke. Nun kümmern sich Tierpfleger um das Neugeborene.

Eine Mitarbeiterin des Tierzentrums von Sealife in Seward hatte am 9. September den Orca-Angriff beobachtet. Nach der Attacke kam das Muttertier nicht mehr an die Oberfläche. Als die Orcas weiterzogen, holte die Tierpflegerin das Seeotter-Baby aus dem Wasser. Es war unverletzt und hatte noch eine frische Nabelschnur.

Intelligente Raubtiere

Der Seeotter wird jetzt rund um die Uhr von den Tierpflegern versorgt. In Zukunft soll das Tier in einem Wildtierzentrum leben. Seeotter sind Raubtiere und gehören einer Unterfamilie der Otter an. Sie verbringen den Großteil ihres Lebens im Meer. Seeotter sind intelligent und sehr lernfähig, sie können sogar Werkzeuge benutzen. Wegen ihres Fells wurden die Tiere Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet.