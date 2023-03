Eine Masern-Welle schwappt durch das österreichische Bundesland Steiermark. Auslöser soll offenbar eine Mega-Hochzeit mit 400 Gästen gewesen sein.

Österreichische Medien berichten übereinstimmend über die Mega-Hochzeit, von der aus sich das Masern-Virus offenbar verbreitet hat. Vor rund sechs Wochen ging es los mit dem Ausbruch.

Nach Mega-Hochzeit offenbar sehr schnelle Verbreitung

Die Masernwelle ist demnach offenbar bereits Ende Januar ausgelöst worden durch eine Einschleppung von einer Reise bei der Rückkehr nach Österreich, berichtete Impfexpertin Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie der MedUni Wien, laut vol.at. Dieser Betroffene habe demnach eine weitere Person angesteckt, die dann in Graz auf eine Hochzeitsgesellschaft mit mehr als 400 Personen gegangen sei, die meisten davon nicht geimpft. So habe es "innerhalb kürzester Zeit" 22 Infizierte gegeben. Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Graz, rät bei orf.at zur Impfung: "Die Masern sind verdammt ansteckend – da reicht es wirklich, wenn man im gleichen Raum war. Und die, die Viren in sich aufnehmen, erkranken zu 95 Prozent – also die Ungeschützten, die, die nicht geimpft sind." Auch Monika Redlberger-Fritz, Virologin der MedUni Wien, warnt davor, Masern als harmlose "Kinderkrankheit abzutun: "Es ist so, dass jedes Masern-Kind und jeder Masernkranke schwer krank ist", so Redlberger-Fritz bei puls24.at. Es gebe "kaum jemanden, der bei Masern entspannt im Bett liegt, weil man wirklich eine schwere Krankheit hat."

Masern-Impfung: Der Unterschied zur Corona-Impfung

Auch Redlberger-Fritz rät zur Impuung. Die Masern-Impfung würde für eine "sterilisierende Immunität" sorgen. Das bedeutet: "Wenn wir mit dem Virus in Kontakt kommen und wenn wir geimpft sind, dann können wir uns gar nicht infizieren, anders als wir das ja von Corona kennen. Sie rät auch Erwachsenen dringend zur Masern-Impfung, falls noch nicht geschehen. "Egal, wie alt man ist: Wenn man zweimal im Leben geimpft wurde, kann man von einer ausreichenden Immunität ausgehen", sagt die Expertin. Man könne sich dann auch "nicht mehr infizieren".