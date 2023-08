Bei einem Kajakunfall auf der Sanna im österreichischen Bundesland Tirol ist am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher aus Deutschland verletzt worden.

Nach Angaben der Landespolizei Tirol war der 14-jährige Jugendliche aus Deutschland am Dienstagmittag auf der Sanna in Tirol unterwegs. Gegen 14:35 Uhr kippte der 14-Jährige dann im Breich des Pianer Schwalls zur Seite und drehte sich in der Folge. Dabei krachte er unter Wasser mit dem Kopf gegen einen unbekannten Gegenstand.

Junger Kajakfahrer aus Deutschland bei Unfall auf Sanna verletzt

Der 14-jährige Kajakfahrer zog sich dabei eine leicht Kopfverletzung zu. Wegen der schwierigen örtlichen Lage musste der Deutsche mit einem Rettungshubschrauber geborgen werden. Danach wurde er in das Krankenhaus in Zams geflogen und dort weiter versorgt.

Sanna - Schwieriger Nebenfluss des Inns, beliebt bei Wildwasserpaddlern

Die Sanna ist ein rund sieben Kilometer langer linker Nebenfluss des Inn im Bundesland Tirol. Mit dem Quellfluss Rosanna misst die Sanna insgesamt rund 49 Kilometer. Besonders beliebt ist der Wildwasserfluss bei Kajakfahrern und für Raftingtouren. Aufgrund des starken Gefälles und der schweren Verblockung ist die Sanna aber relativ schwer zu befahren. Der Schwierigkeitsgrad liegt - auch bei niedrigem Wasserstand - höher als der des Inn. 1996 fanden auf dem Wildwasserfluss sogar die Weltmeisterschaften im Kanu-Wildwassersport statt.