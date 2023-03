Im Krankenhaus Hall (Tirol) sollen mehrere OP-Pfleger ihre Kollegin an einen OP-Tisch gefesselt und minutenlang gequält haben. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer.

Eigentlich erwartet man von OP-Personal größtmögliche Professionalität und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Doch genau das hat vier OP-Pflegern aus dem tirolerischen Hall gegenüber ihrer Kollegin offensichtlich gefehlt. Denn: Die vier Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren sollen eine Kollegin auf einen OP-Tisch gefesselt und rund 15 Minuten lang gequält haben. Über den Vorfall berichtet unter anderem der ORF.

Pfleger sofort entlassen

Die Tat sollen die Männer bereits Ende Februar begangen haben. Die OP-Pfleger hätten ihre Kollegin in den OP-Saal gelockt. Der Vorwand: Sie wollten angeblich die Lagerung von Patienten üben. Dort sei die Frau dann auf dem Tisch fixiert worden. Die Leitung des Krankenhauses sei zwei Tage nach dem Vorfall informiert worden. Binnen zwei Stunden habe sich die Krankenhausleitung dann von den vier Pflegern getrennt, heißt es auf der Webseite des ORF weiter.

Angeblich nur ein Scherz - Polizei ermittelt

Die vier OP-Pfleger argumentierten, dass es sich bei dem Vorfall um einen Scherz gehandelt habe. Das jedoch hilft dem Opfer nicht. Laut ORF sei die Frau noch vor zwei Tagen nicht wieder arbeitsfähig gewesen und befinde sich bei einem Arzt in Behandlung. Die Polizei ermittelte gegen die vier Pfleger wegen Freiheitsberaubung.

Zweitgrößtes Krankenhaus in Tirol

Bei der Klinik in Hall in Tirol handelt es sich um ein Landeskrankenhaus. Es ist das zweitgrößte Krankenhaus im österreichischen Bundesland Tirol und verfügt unter anderem über ein Chirurgiezentrum. Das Landeskrankenhaus in Hall gehört zur Tiroler Kliniken GmbH. Das Unternehmen betreibt unter anderem auch die Landeskrankenhäuser in Innsbruck und Hochzirl-Natters. Das Landeskrankenhaus Hall soll in den kommenden Jahren weiterhin ausgebaut werden und damit an Bedeutung gewinnen.