Mit 26 Messerstichen soll am Samstag ein Mann in den USA einen sechsjährigen Jungen getötet und seine Mutter lebensgefährlich verletzt haben. Die Polizei geht davon aus, dass er aus Hass auf Muslime zuschlug.

Polizisten stießen am späten Samstagvormittag in Plainfield, einem Vorort von Chicago im US-Bundesstaat Illinois, auf eine lebensgefährlich verletzte Frau und ihren sechsjährigen Sohn. Beide lagen mit zahlreichen Stichverletzungen in Brust, Rumpf, Armen und Beinen im Schlafzimmer ihrer Wohnung, berichtete das Will County Sheriff´s Office. Die Frau hatte laut Polizei selbst den Notruf gewählt. Sie sagte den Beamten, dass ihr Vermieter sie mit einem Messer angegriffen habe.

Messerangriff in Illinois: Junge stirbt an 26 Messerstichen

Während die 32-Jährige den brutalen Angriff überlebte und sich nun im Krankenhaus von ihren Verletzungen erholt, kam für ihren sechsjährigen Sohn jede Hilfe zu spät. Im kritischen Zustand wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch an seinen schweren Verletzungen starb. Der Angreifer hatte insgesamt 26 Mal mit einer sieben Zentimeter langen Klinge auf den Jungen eingestochen, so die Polizei.

Vermieter der Familie ist mutmaßlicher Angreifer

Bei dem Angreifer soll es sich demnach um den Vermieter der Frau handeln. Als die Beamten am Tatort eintrafen, saß der 71-jährige mit einer Schnittwunde an der Stirn nahe der Hauseinfahrt auf dem Boden. Nachdem er im Krankenhaus behandelt worden war, befragten ihn Detectives im Will County Sheriff´s Office. Obwohl der Tatverdächtige zu dem Vorfall schweigt, sammelten die Polizisten nach eigenen Angaben genügend Informationen und Beweismaterial für eine Anklage.

Hassverbrechen: Mann griff Mutter und Sohn wohl wegen Israel-Krieg an

Dem Mann wird unter anderem Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Die Polizisten kamen zu dem Schluss, dass der Mann die 32-jährige Frau und ihren sechsjährigen Sohn ins Visier genommen hatte, weil sie Muslime sind. Der Mann hatte sie wohl aus Hass wegen des Krieges zwischen den Hamas und Israel angegriffen.

Die Polizei nahm den 71-Jährigen fest. Er sitzt nun im Gefängnis von Will County und wartet auf seine Gerichtsverhandlung.