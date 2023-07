In Tirol haben sich am Mittwoch gleich zwei Gleitschirmunfälle ereignet. In Neustift im Stubaital und bei Innsbruck stürzten Piloten ab.

Absturz mit Speedglider bei Innsbruck

Der erste Gleitschirmunfall hatte sich gegen 11:15 Uhr mit einem sogenannten Speedglider am Hafelekar in Innsbruck ereignet. Ein 34-jähriger Gleitschirmpilot aus Österreich war aus noch unbekannter Ursache ins Trudeln geraten und in eine steile Schotterrinne gestürzt. Dabei zog sich der Gleitschirmpilot schwere Verleztungen zu. Einsatzkräfte mussten den Mann mittels eines Hubraubers und eines Taus aus der Rinne bergen. Der Mann wurde im Anschluss in die Klinik nach Innsbruck geflogen. An dem Einsatz war die Bergrettung Innsbruck, ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gleitschirmunfall am späten Vormittag im Stubaital - Pilot schwer verletzt

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich dann auch in Neustift im Stubaital ein Gleitschirmunfall. Ein 49-jähriger Pilot aus Belgien war zunächst vom Startplatz an der Elferhütte gestartet. Während des Kreisens in der Thermik verlor der Mann dann aber die Kontrolle über seinen Gleitschirm und streifte die Krone eines Baumes. Danach stürzte der 49-Jährige dann in ein Waldstück. Der Pilot zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Innsbruck in eine Klinik geflogen.

Speed-Glider werden für Varianten des Gleitschirmfliegens verwendet

Sogenannte Speed-Glider sind Gleitschirme die für das Speed Flying und Speed Riding eingesetzt werden. Die Schirme sind deutlich kleiner als herkömmliche Gleitschirme und haben häufig eine Fläche von acht bis 13 Quadratmetern. Gleitschirmpiloten können mit derartigen Schirmen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und inder Spitze sogar bis über 150 km/h erreichen. Flüge mit sogenannten Speed-Glidern finden üblicherweise an steilen Hängen knapp über dem Boden statt. Speed Flying und Speed Riding gelten als relativ gefährliche Varianten des Gleitschirmsports.