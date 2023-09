Einen wahren Horrortrip haben Passagiere einer Delta-Airlines-Maschine erlebt. Hoch über den Wolken bekam ein Passagier so schlimmen Durchfall, dass die Piloten umkehren mussten.

Auf X (ehemals Twitter) schilderten Passagiere das Chaos in der Maschine. Einer schrieb, dass der Durchfall auf den Teppich tropfte und wegen eines Desinfektionsmittels stark nach Vanille roch. Einem anderen zufolge musste die Crew nach der Landung den gesamten Teppich ersetzen. Die Entscheidung umzukehren war laut dem Passagier die richtige Entscheidung.

Pilot spricht von "biologischer Gefährdung

Der Delta-Airlines-Flug startete am vergangenen Freitag von Atlanta in Richtung Barcelona. Kurz nach dem Start sei dann der Passagier laut Medienberichten furchtbar krank geworden. Die Maschine war schon über zwei US-Bundesstaaten geflogen, als die Piloten entschieden, wegen des Durchfalls des Passagiers umzukehren. In einem Funkspruch spricht der Pilot von "biologischer Gefährdung".

Weiterflug nach fünf Stunden

Zwei Stunden nach dem Start landete das Flugzeug wieder in Atlanta, wo Sanitäter den Passagier versorgten. Anschließend reinigte und desinfizierte die Crew das komplette Flugzeug, nach fünf Stunden konnte dann der Flug erneut starten. Nach achtstündiger Verspätung landete die Maschine schließlich in Barcelona.

Skurrile Vorfälle über den Wolken

Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Flugzeug während des Fluges umkehren muss. Häufig sind technische Probleme der Grund. Doch es gab auch eher skurrile Gründe für eine Umkehr. travelbook.de hat die interessantesten Gründe gesammelt, warum Flugzeuge umkehren oder notlanden mussten: