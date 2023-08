Ein junger Mann ist am Sonntag im Wolfsee in Fiss (Tirol) ertrunken. Er wollte den See mit einer Begleiterin durchschwimmen.

Tragischer Tod im Wolfsee bei Fiss in Tirol. Laut der Landespolizei Tirol hatten sich am Sonntagabend zwei 21-jährige Frauen und zwei junge Männer (25 und vermutlich 24 Jahre) am Ufer des Sees aufgehalten. Gegen 23 Uhr beschloss der mutmaßlich 24-Jährige, gemeinsam mit einer der Frauen, den See zu durchschwimmen.

Wolfsee: Mann gerät in Panik und geht unter

Nach rund Dreiviertel der Gesamtdistanz geriet der junge Mann dann plötzlich in Panik. Die 21-jährige Frau schwamm daraufhin zu ihrem Begleiter und versuchte ihn zu beruhigen. Trotz der Hilfe der Frau ging der Schwimmer jedoch unter und tauchte nicht mehr auf.

Taucher finden Schwimmer in 3,5 Meter Tiefe

Die 21-Jährige schwamm daraufhin ans Ufer und schrie um Hilfe, woraufhin einer der Begleiter sofort einen Notruf absetzte. Taucher der Berufsfeuerwehr konnten den jungen Mann gegen 0:30 Uhr in einer Tiefe von rund dreieinhalb Meter bergen. Eine anwesende Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Obuktion soll Todesursache und Identiät feststellen

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion des Toten angeordnet. Diese soll die Identität und die Neben den Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck waren auch Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Wasserrettungen aus Landeck, Innsbruck und Reute an der Suche nach dem Mann beteiligt.