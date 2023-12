"El Gordo", die spanische Weihnachtslotterie, gilt als die größte der Welt. Das Besondere daran: Die Gewinnchancen sind ungewöhnlich hoch. Können auch Deutsche mitspielen?

Satte 2,6 Milliarden Euro sind 2023 bei der spanischen Weihnachtslotterie (spanisch: Sorteo de Navidad) im Lostopf. Häufig wird sie auch einfach "El Gordo" (deutsch: "der Dicke") genannt - so heißt der Hauptgewinn. Damit gilt die spanische Weihnachtslotterie als die größte Lotterie der Welt - und versetzt jedes Jahr wieder ein ganzes Land ins Lottofieber.

El Gordo: Ganz Spanien ist im Lottofieber

Den Höhepunkt erreicht das Spektakel am 22. Dezember, wenn in Madrid die Loskugeln aus zwei Trommeln rollen. Dann sitzt ganz Spanien vor dem Fernseher und verfolgt gespannt die Ziehung der Gewinnerlose. Kein Wunder, schließlich sind die Gewinnchancen groß und die Ausschüttungen hoch. Auch im Ausland wird die spanische Weihnachtslotterie immer beliebter. Mittlerweile räumten sogar schon Deutsche bei "El Gordo" ab. Doch ist eine Teilnahme aus dem Ausland so einfach möglich?

Können auch Deutsche an "El Gordo" teilnehmen?

Ja, können sie. Die sichere Variante: Seinen Urlaub in Spanien verbringen und in einem spanischen Lottogeschäft ein Papierlos kaufen. Die werden dort ab Ende Juli verkauft. Doch wer Glück hat und gewinnt, muss schon bald nach der Ziehung erneut nach Spanien reisen. Denn die Gewinne werden nur vor Ort ausgezahlt und verfallen schon drei Monaten nach der Ziehung. Was Deutsche außerdem beachten sollten: Anders als in Deutschland müssen Lottogewinne in Spanien versteuert werden. Von allen Gewinnen ab 40.000 Euro zieht der Staat 20 Prozent Steuern ab.

Kann man auch online an "El Gordo" teilnehmen?

Seit einigen Jahren verkaufen manche Lottoanbieter zwar Lose über das Internet. Doch Vorsicht: Die spanische Lotteriegesellschaft hat damit nichts zu tun. Statt offizielle Lose für "El Gordo" zu kaufen, schließt man eine Wette auf ein Ergebnis der spanischen Weihnachtslotterie ab. Somit zahlt der Anbieter einer sogenannten schwarzen Lotterie die Gewinne aus. Eine Ausschüttung kann er aber nicht garantieren - eine Teilnahme ist also risikoreich. Und was man ebenfalls wissen sollte: Schwarze Lotteriewetten sind in Deutschland nicht zugelassen.

Wie groß ist der Jackpot und die Gewinnklassen 2023 bei "El Gordo"?

Mit 2,6 Milliarden Euro ist der Gewinntopf 2023 prall gefüllt. Dabei gibt es unterschiedliche Gewinnklassen. Im Jackpot, also in der höchsten Gewinnklasse, liegen 4 Millionen Euro. Das ist der Hauptgewinn "El Gordo". Die Loszahlen der ersten drei Preise werden je einmal, die des vierten Preises zweimal und die des fünften Preises achtmal gezogen. Außerdem gibt es tausende Preise im Wert zwischen 200 und 20.000 Euro. Insgesamt gibt es 17 Gewinnklassen.

Gewinnklasse 1 ("El Gordo"): 4.000.000 Euro

Gewinnklasse 2: 1.250.000 Euro

Gewinnklasse 3: 500.0000 Euro

Gewinnklasse 4: 200.000 Euro

Gewinnklasse 5: 60.000 Euro

"El Gordo" 2023: Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Im Vergleich zu anderen Lotterien fallen die einzelnen Gewinne bei "El Gordo" zwar deutlich kleiner aus, dafür verteilen sie sich auf unterschiedliche Gewinnklassen, die mehrmals ausgeschüttet werden. Das bedeutet, dass sich eine Vielzahl der Teilnehmer über Gewinne freuen kann. Die Gewinnchancen sind also deutlich höher als bei anderen Ziehungen. Konkret liegen sie bei 1:100.000. Das bedeutet, dass etwa jedes sechste Los bei "El Gordo" Chancen auf eine Gewinnbeteiligung hat. Zum Vergleich: Die Gewinnchancen für den Hauptgewinn beim Lotto 6 aus 49 liegen bei 1:140 Millionen. Gerade diese hohen Gewinnchancen macht die spanische Weihnachtslotterie auch im Ausland immer beliebter.

Was kostet ein Los bei "El Gordo"?

Ein ganzes Los kostet wie jedes Jahr 200 Euro. Doch die meisten Spanier schließen sich allerdings zu Tipp-Gemeinschaften zusammen. Familien, Freundeskreise, Arbeitskollegen oder auch ein ganzes Dorf legen zusammen und kauft sich ein Los. Am beliebtesten ist ein Zehntellos, also ein Einsatz von 20 Euro.

Wann und wo werden die Gewinne 2023 bei "El Gordo" gezogen?

Die Gewinner der spanischen Weihnachtslotterie werden zwei Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, im Opernhaus "Teatro Real" in Madrid gezogen. Das Spektakel wird live im Fernsehen übertragen.

Wie werden die Gewinnzahlen bei "El Gordo" gezogen?

In einer großen Trommel befinden sich so viele Holzkugeln wie es Losnummern gibt, also 100.000 Kugeln. Diese sind jeweils mit einer Losnummer beschriftet. In einer kleineren Trommel liegen so viele Holzkugeln wie es Preise gibt. Diese tragen die jeweilige Gewinnsumme. Aus jeder der beiden Trommeln fällt gleichzeitig eine Kugel in eine Glasschale. So wird festgelegt, welches Los welchen Gewinn bekommt. Zwei Schüler des Madrider Colegio San Ildefonso nehmen jeweils eine Kugel aus der Schale. Der eine singt die Losnummer, der andere die Gewinnsumme. Das wiederholt sich so lange, bis alle Preise gezogen wurden. Nachdem jeweils 20 Gewinne gezogen wurden, werden beide Trommeln gedreht und die Kugeln damit neu durchmischt. Die Ziehung dauert insgesamt ca. 3,5 Stunden.

Was genau ist "El Gordo"?

Die Weihnachtslotterie (Sorteo de Navidad) gibt es seit 1812. Sie ist eine Sonderziehung der staatlichen Lotterie in Spanien. Diese wird normalerweise zweimal wöchentlich durch das Staatsunternehmen Loterías y Apuestas del Estado ausgespielt.