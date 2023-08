Am Montagabend sind zwei deutsche Bergsteiger am Großglockner in Bergnot geraten. Die beiden Männer mussten mitten in der Nacht gerettet werden.

Laut der Landespolizei Tirol waren die beiden deutschen Bergsteiger (32/34) über den Normalweg zum Gipfel des Großglockner aufgestiegen. Beim Abstieg gerieten die Männer dann in ein Gewitter, kamen dadurch langsamer voran und befanden sich auch noch in der Nacht im Abstieg.

Unfall auf Gletscher: 34-jähriger Bergsteiger rutscht talwärts

Auf einer Höhe von etwa 3.640 Metern, im Bereich Eisleitel, geriet der 34-Bergsteiger gegen 22 Uhr auf dem teils blanken Gletscher ins Rutschen. Der Mann rutschte durch steiles Gelände talwärts, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Beim Hilfe holen: Bergsteiger kommen auf Gletscher nicht weiter

Die beiden deutschen Bergsteiger versuchten daraufhin einen Notruf abzusetzen. Allerdings konnten die Männer nur Bruchstücke der Notfallmeldung durchgeben, woraufhin der 34-jährige Alpinist zur Erzherzog-Johann-Hütte absteigen und Hilfe organisieren wollte. Beim Abstieg kam der Bergsteiger allerdings vom Weg ab und geriet in das von Spalten durchsetzte Hofmannskees nördlich der Berghütte. Der 32-jährige Bergsteiger traute sich den Abstieg am Eisleitel nicht zu und wartete dort.

Bergretter und Bergführern gelingt Rettung der deutschen Bergsteiger am Großglockner

Ein Mitglied der Bergrettung Kals, der sich auf der Erzherzog-Johann-Hütte befand, organisierte mit fünf Bergführern vor Ort die Rettung der beiden deutschen Bergsteiger. Gemeinsam konnten sie die beiden Alpinisten bis 23:30 Uhr retten.

Großglockner, höchster Berg Österreichs und beliebtes Ziel für Bergsteiger

Der Großglockner ist mit 3.798 Metern Höhe der höchste Berg Österreichs und gehört zur Glocknergruppe in der Hohen Tauern. Der Gipfel ist ein beliebtes Zeil von Bergsteigern und bietet - bei entsprechendem Wetter - eine Aussicht von bis zu 220 Kilometern. Unter anderem sind vom Großglockner aus sogar die bayerisch-schwäbische Ebene, Regensburg, der Böhmerwald und der Auslauf zur Poebene zu sehen.

Besteigung des Großglockners über Normalweg üblich

Die Besteigung über den Normalweg wird üblicherweise in zwei Tagen absolviert und nimmt im Schnitt rund 11 Stunden in Anspruch. Dabei müssen rund 1.900 Meter absolviert werden. Der Normalweg beginnt am Lucknerhaus und führt über die Erzherzog-Johann-Hütte.

Erzherzog-Johann-Hütte: Höchste Schutzhütte Österreichs

Letztere liegt auf einer Höhe von 3.454 Metern und steht auf dem Felsen der Adlersruhe. Die Erzherzog-Johann-Hütte wurde 1880 eröffnet und ist die höchstgelegene Schutzhütte Österreichs. Mitten durch die Hütte verläuft die Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Kärnten und Tirol.