Kommen westliche Akku-Hersteller jetzt ins Schwitzen? Ein chinesischer Konzern hat nun einen Akku für E-Autos vorgestellt, der angeblich deutlich schneller lädt als bislang genutzte Fahrzeugbatterien.

Technologie-Fortschritt für E-Autos: Neuer China-Akku verspricht deutlich schnellere Ladezeiten

Laut dem chinesischen Akku-Hersteller CATL Shenxing soll die sogenannte 4C-LFP-Batterie mit einer nur 10-minütigen Ladezeit bis zu 400 Kilometer Reichweite bringen. Bei einem komplett geladenen Akku sei dann eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer möglich, so das Unternehmen anlässlich der Markteinführung des neuen Energiespeichers.

CATL 4C-LFP-Batterie soll mehr Kunden zum Umstieg auf E-Autos überzeugen

Mit dem neuen Akku hoffen die Chinesen, die bisherige Zurückhaltung gegenüber E-Fahrzeugen beseitigen zu können. Grund: Aufgrund längerer Ladezeiten und einer teils sehr begrenzten Reichweite sind viele Autofahrer noch nicht bereit, auf ein Auto mit Elektroantrieb umzusteigen und setzen weiterhin lieber auf Benzin- und Dieselmotoren.

Elektromobilität: Aktuelle Akkus laden deutlich langsamer

Als Vergleich: Laut dem Ladezeitensimulator von Volkswagen benötigt ein Modell des ID.3 Pro rund 35 Minuten für eine Ladung von 10 Prozent auf 80 Prozent. Vorausgesetzt der Akku des Fahrzeugs wird an einer Ladestation mit 350 kW angehängt.

CATL ist eines der führenden Unternehmen in Akku-Technologie

Der chinesische Konzern Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ist der größte chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus und einer der größten Automobilzulieferer weltweit. Das 2011 gegründete Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von etwa 18 Milliarden Euro und beschäftigt rund 15.000 Menschen.

China-Akkus sollen künftig auch in Deutschland und Ungarn gebaut werden

Bis 2025 will das Unternehmen rund 1,8 Millionen Euro in den deutschen Standort in Arnstadt bei Erfurt investieren. An der dortigen Europa-Zentrale soll ein Lithium-Ionen-Werk entstehen. Am 12. August kündigte CATL an, rund 7,3 Milliarden Euro in ein zweites Werk in Europa zu investieren. Dieses soll in Debrecen in Ungarn entstehen.