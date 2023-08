Am berühmten Eiger in den Berner Alpen hat sich ein schweres Bergunglück ereignet. Zwei Bergsteiger werden aktuell vermisst.

Laut der Staatsanwaltschaft Oberland ereignete sich das Unglück am Montagnachmittag, 14. August 2023 beim Zustieg zur Mittellegihütte (3.355 Meter). Dort hatte sich gegen 14:35 Uhr ein Eisabbruch ereignet. In der Folge ging dann auch eine Lawine ab. Die Kantonspolizei Bern erhielt draufhin eine Meldung über zwei verschüttete Bergsteiger in der Nähe der Station Eismeer.

Große Suchaktion am Eiger nach vermissten Bergsteigern

Sofort begannen Einsatzkräfte mit umfangreichen Suchmaßnahmen am Eiger. Neben der Kantonspolizei Bern und der Alpinen Rettung Schweiz mit zwei Suchhunden, waren auch mehrere Hubschrauber der Rega und der Air-Glaciers in die Suchaktion eingebunden.

Unglück am Eiger: Ausrüstung gefunden

Im Rahmen der Suchaktion fanden die Einsatzkräfte dann Ausrüstungsgegenstände. Die zwei vermissten Bergsteiger aus Österreich konnten die Suchkräfte jedoch nicht finden.

Suchaktion unterbrochen - Lage zu gefährlich

Da die Gefahr von weiteren Eisabbrüchen in der betroffenen Region derzeit relativ hoch ist, musste die Suchaktion voerst unterbrochen werden. Laut dem Nachrichtenportal vol.at soll es sich bei den beiden vermissten Bergsteigern um zwei Vorarlberger handeln.

Eiger, berühmter Berg des Alpinismus in der Schweiz

Der Eiger ist zwar nicht der höchste Berg der Schweiz, dafür aber einer der bekanntesten. Mit 3.967 Metern dominiert der Eiger - gemeinsam mit Jungfrau (4.158 Meter) und Mönch (4.107 Meter) - die Landschaft des Berner Oberlandes. Besonders die Eiger-Nordwand ist bei Alpinisten berühmt. Hier fanden in der Vergangenheit viele dramatische Begehungen und Begehungsversuche statt. Bislang kamen allein an der Nordwand 52 Menschen ums Leben. Insgesamt starben am Eiger bis heute mindestens 69 Menschen.

Heckmair, Harrer und Kasparek gelangt erste Direktdurchstieg der Eiger Nordwand

Das erste Mal bestiegen wurde der Eiger am 11. August 1858 von den Grindelwalder Bergführern Christian Almer und Peter Bohren. Sie führten damals den irischen Bergsteiger Charles Barrington auf den Gipfel des Berges. 1938 schafften dann Anderl Heckmair (Deutschland), Heinrich Harrer und Fritz Kasparek (beide aus Österreich) den ersten direkten Durchstieg der Eiger Nordwand.