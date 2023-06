Schwerer Alpinunfall an der Katzenkopfhütte bei Leutasch in Tirol am Montag. Während eines Selfies stürzten zwei Frauen aus der Schweiz in die Tiefe.

Wie die Polizei berichtet, waren drei Schweizerinnen im Alter von 64, 67 und 69 Jahren am frühen Montagnachmittag zu einer Wanderung im Bereich Leutasch unterwegs. Gegen 13:45 Uhr erreichten die Frauen dann die Katzenkopfhütte.

Frauen stürzen während Selfie an Katzenkopfhütte bei Seefeld in Tirol ab

Dort wollten die drei Schweizerinnen dann ein Selfie machen und lehnten sich an einen Holzzaun. Dabei brach eines der Holzbretter des Zaunes. Während sich die 67-jährige Frau festhalten konnte, stürzten die beiden anderen über eine Natursteinmauer rund drei Meter tief ab. Die 64- und 69-jährigen Frauen prallten mit dem Kopf und dem Rücken auf die darunterliegende Terrasse und zogen sich dabei schwere Verletztungen zu.

Unfallopfer aus der Schweiz mit Rettungshubschraubern in Klinik geflogen

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, wurden die beiden Schweizerinnen mit zwei Rettungshubschraubern in die Landeskrankenhäuser in Hall und Innsbruck eingeliefert. Die Katzenkopfhütte liegt nördlich von Seefeld in Tirol auf dem Gipfel des "kleinen Katzenkopf" auf einer Höhe von 1.360 Metern.