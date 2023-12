Bislang musste Autofahrer, die nur kurz auf österreichischen Autobahnen unterwegs waren, die 10-Tage-Vignette kaufen. Ab heute gibt es die Tagesvignette.

Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die nur kurz auf österreichischen Autobahnen unterwegs sind. Ab sofort muss dafür nicht mehr die 10-Tages-Vignette gekauft werden. Stattdessen gibt es seit heute (1. Dezember 2023) eine Tagesvignette für die Autobahnen in Österreich. Die Bundesregierung in Wien hatte die Einführung der Vignette zum 1. Dezember 2023 beschlossen.

Das kostet die neue Tagesvignette für Österreich

Die Kosten für die neue Tagesvignette liegen bei 8,60 Euro. Im Gegensatz zu den anderen Pickerln gibt es die Tagesvignette nur in digitaler Form - dafür kann sie aber bereits beim Onlinekauf mit sofortigem Gültigkeitsdatum erworben werden.

Österreich: Auch 10-Tage-Vignette wird teurer

Mit der Einführung der neuen Tagesvignette in Österreich, steigen aber auch die Preise für die 10-Tagesvignette. Diese kostet künftig 11,50 Uhr. Die 10-Tages-Vignette kann online ebenfalls mit sofortigem Gültigkeitsbeginn gekauft werden. Anders als bei der Tagesvignette gibt es diese künftig auch weiterhin als Aufkleber für die Windschutzscheibe. Der ADAC rät allerdings: Auch wenn ihr die Vignetten online kauft, solltet ihr immer einen Kaufbeleg oder eine E-Mail als Bestätigung dabei haben. Diese könnt ihr dann bei ungerechtfertigten Nachforderungen als Nachweis vorlegen und erspart euch so etwas Ärger. Alle Vignetten für die Autobahnen in Österreich könnt ihr beispielsweise auch beim ADAC kaufen.

Neben der Einführung der Tagesvignette und dem höheren Preis für die 10-Tages-Vignette gibt es einige weitere Änderungen bei der Österreichischen Maut. Mehr Informationen findet ihr dazu auf all-in.de.

Vignettenpflicht in Österreich

Alle Fahrzeuge die auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich unterwegs sind, müssen mit einer Vignette versehen sein (digital oder als Sticker). Ausnahmen sind nur einige wenige Streckenabschnitte des österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes. Auf einigen Streckenabschnitten wird zudem noch eine gesonderte Streckenmaut erhoben. Betroffen sind besonders die kostenintensiven und alpenüberquerenden Straßen, so die Maut-Service GmbH Asfinag.