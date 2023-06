Auf dem Sputnik Spring Break Musikfestival auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, ist ein Mann tot in einem Zelt gefunden worden. Die Umstände sind noch unklar.

Noch vor dem Beginn des Sputnik Spring Break Festivals 2023 am Freitag, kam es zu einem traurigen Zwischenfall: Wie mehrere Medien berichten, wurde am Donnerstag eine 56-jähriger Mann tot in einem Zelt gefunden.

Todesursache unklar

Die Polizei teilte am Donnerstagabend mit, dass am Morgen des Donnerstags ein 56-jähriger Mann leblos auf dem Gelände des Festivals gefunden wurde. Die Ursache für den Tod des Mannes sei noch gänzlich unklar. Ein Fremdverschulden liege nach ersten Erkenntnissen aber nicht vor.

Mitarbeiter von Sputnik Spring Break Festival tot

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, ist der Mann laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr in einem Zelt auf dem Campingplatz für Mitarbeiter gefunden worden. Demnach soll es sich bei dem 56-Jährigen um einen Mitarbeiter des Festivals gehandelt haben.