Ein Mann feuert in Waldkraiburg eine Feuerwerksrakete direkt durch das Fenster des Nachbarhauses. War ein Streit mit den Nachbarn der Auslöser?

Ein Mann hat in Oberbayern eine Feuerwerksrakete durch die Fensterscheibe eines Nachbarhauses geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Samstag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) niemand verletzt.

Rakete kracht in Waldkraiburg direkt durch Fenster in die Wohnung

Die Rakete habe bei dem Vorfall die Fensterscheibe durchschlagen. Gegen den 38-Jährigen werde wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Ob der Mann die Rakete wegen einem Streit mit den Nachbarn vorsätzlich in Richtung Fenster abfeuerte, oder ob die Aktion so nicht geplant war, ist noch unbekannt.