Wer aktuell den Olympiaturm in München besichtigen möchte, hat Pech. Der Aufzug in dem Fernsehturm mit Aussichtsplattform und Drehrestaurant ist kaputt.

Laut der Olympiapark München GmbH, ist ein Steuergerät für den elektrischen Antrieb des Aufzugs am Freitagmittag ausgefallen. Daher fährt der Aufzug momentan nicht. Wann der Aufzug wieder in Betrieb genommen werden kann, kann die Olympiapark München GmbH noch nicht sagen. Allerdings wird es am Montag laut einem Tweet des Olympiaparks München nichts mehr. Der Grund: Es fehlt ein Ersatzteil. Man hofft eventuell am Dienstagnachmittag wieder öffnen zu können.

Vier Menschen von Olympiaturm in München gerettet

Allerdings mussten laut der GmbH wegen dem defekten Aufzug vier Personen gerettet werden. Die vier Menschen konnten mit einem Parallelaufzug in Sicherheit gebracht werden.

Münchner Olympiaturm kann aktuell keine Besucher empfangen

Die Aufzüge in dem rund 291 Meter hohen Fernsehturm fahren innerhalb von 50 Sekunden eine 190 Meter lange Strecke senkrecht nach oben. Oben angekommen können die Besucher dann normalerweise einen atemberaubenden Blick auf München und die Alpen genießen. Wann der Münchner Olympiaturm wieder Besucher empfangen kann, ist unklar.