Ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane behandelt eine ganze Familie mit eher fraglichen Methoden. Die 14-jährige Tochter soll der 64-Jährige zudem vergewaltigt haben. Heute steht er deswegen vor dem Gericht in München.

Froschgift, Massagen und Gesänge: Das sind die Behandlungsmethoden, die der 64-jährige "Wunderheiler" aus Wolfratshausen einsetzte um mehrere Mitglieder einer Familie zu therapieren. Dabei soll er die damals 14-jährige Tochter missbraucht und vergewaltigt haben. Der selbst ernannter Wunderheiler und Schamane muss sich nun von Dienstag (9:15 Uhr) an in München vor Gericht verantworten, wie die dpa berichtet.

"Wunderheiler" pustete im Wald Rauch auf den nackten Körper des Mädchens

Das 14-jährige Mädchen war bei dem 64-jährigen Mann laut Staatsanwaltschaft Patientin, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten. Doch die Methoden, die der "Wunderheiler" dabei benutzte, um ihr zu helfen, sind mehr als seltsam: Die 14-Jährige hatte bei dem "Schamanen" offenbar mehrere Sitzungen. Einmal soll er das Mädchen mit in einen Wald genommen haben. wie es in der Anklage heißt, sollte die 14-Jährige dort einen Baum umarmen, mit verbundenen Augen und zur musikalischen Untermalung des Mannes umherlaufen und sich ausziehen, bis sie nackt war. Das soll nötig gewesen sein, damit der "Wunderheiler" Rauch auf ihren Körper pusten konnte.

Nackt von drei Meter hoher Klippe gestoßen und in Wohnwagen vergewaltigt

In einer anderen Therapiestunde soll der 64-jährige die 14-jährige Patientin beim Sylvensteinspeicher in der Nähe von Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) nackt eine drei Meter hohe Klippe hinunter ins Wasser gestoßen haben. Wieder in einer anderen Sitzung soll er das Mädchen massiert und anschließend in einem Wohnwagen vergewaltigt haben.

Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, Vergewaltigung und Körperverletzung

Der Mann soll darüber hinaus versucht haben, eine weitere Patientin zu missbrauchen. Er wird nun wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Gericht angeklagt. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte am 27. April fallen.