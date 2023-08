Brutale Bluttat nach einem Fußballtraining in Köln-Buchheim. Ein Jugendlicher wurde nach einem Streit niedergestochen.

Laut einem Bericht der Staatsanwalt und der Polizei in Köln ist ein 16-jähriger Jugendlicher nach dem Fußballtraining in Köln-Buchheim niedergestochen worden. Die Tat hatte sich am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr in der Wuppertaler Straße in Köln-Buchheim ereignet - direkt vor dem Trainingsgelände.

Messerattacke: Jugendlicher nach Fußballtraining in Köln-Buchheim lebensgefährlich verletzt

Der brutalen Attacke war ein Streit zwischen mehreren Jungendlichen vorausgegangen sein. Am Tatort trafen Rettungskräfte auf eine Gruppe Jugendlicher - darunter auf den lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen. Dieser musste sofort in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden.

Messerattacke nach Fußballtraining: Zwei Jugendliche nach der Tat vernommen

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Zwei seiner Begleichter - im Alter von 15 und 16 Jahren - wurden von den Beamten zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiwache abgeführt. Insgesamt war die Polizei mit zehn Streifenwagen im Einsatz.

Polizei ermittelt nach Messerangriff auf Jugendlichen in Köln-Buchheim

Die Kriminalpolizei in Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun. Zum Ablauf der Tat und der Hintergründe hat die Polizei noch keine Informationen veröffentlicht.