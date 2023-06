Tödlich verunglückt ist heute ein Fahrradfahrer in Burgkirchen an der Alz. Der Mann kam vom Radweg ab und fuhr mit einem Lkw zusammen.

Der 59-jährige Mann radelte laut Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting in Oberbayern) auf einem Geh- und Radweg in Richtung Gendorf. Zur gleichen Zeit war auf der angrenzenden Straße ein Lkw in Richtung Altötting unterwegs. Auf Höhe der Alte-Haupttor-Straße kam es zum tödlichen Crash.

Fahrradfahrer kommt in Burgkirchen an der Alz von der Straße ab

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei vom Radweg ab und krachte mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer stieg sofort auf die Bremse, doch er konnte nicht mehr verhindern, dass Lkw und Fahrrad zusammenkrachten.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Radler schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte eilten zum Unfallort und reanimierten den Mann. Doch ohne Erfolg. Der Fahrradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Keine Hinweise für Fehlverhalten des Lkw-Fahrers

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, versucht nun die Polizei zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Traunstein gab ein unfallanalytisches und unfalltechnisches Gutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen in Auftrag. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass sich der Lkw-Fahrer falsch verhalten hätte.

Straße war eine Stunde lang komplett gesperrt

Die Staatsstraße 2107 war für über eine Stunde komplett gesperrt. Eine weitere Stunde war sie nur einseitig befahrbar.

Die Werkfeuerwehr Gendorf und die Feuerwehr Burgkirchen waren mit rund 30 Mann im Einsatz und kümmerten sich um die Absperrung, Verkehrslenkung und Reinigung der Fahrbahn.

Die Polizei in Altötting sucht nun nach Zeugen. Wer weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, soll sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 08671/96440 in Verbindung zu setzen.