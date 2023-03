Zwei Mitglieder der "Letzten Generation" sind am Montag zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden - kurze Zeit später haben die beiden Männer dann erneut eine Straße blockiert.

Wie verschiedene Medien berichten, waren die beiden Männer am Montag vor dem Amtsgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe von zwei, bzw. drei Monaten verurteilt worden. Drei weitere Aktivisten hat das Gericht im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zu Geldstrafen verurteilt. Die fünf Verurteilten hatten am 6. Februar die Bundesstraße 27 in Heilbronn blockiert. Die zu Haftstrafen verurteilten Männer waren bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Die Anklage gegen die fünf Klimaaktivisten lautete auf Nötigung.

Nach Verurteilung erneut Straße blockiert

Nur eine kurze Zeit nach dem Ende der Verhandlung, sollen die beiden verurteilten Männer dann erneut eine Straße in Heilbronn blockiert haben, berichtet der SWR. Laut der Polizei Heilbronn blockierten insgesamt fünf Personen eine Straße in Richtung Stadtmitte und brachten den Verkehr für rund 90 Minuten zum Erliegen. Dabei hätten sich die Klimaaktivisten jedoch nicht an der Straße festgeklebt. Vielmehr hätten sich zwei der Demonstranten mit den Händen aneinandergeklebt. Ob sich die Demonstranten mit ihrer Aktion aber tatsächlich erneut strafbar gemacht haben ist noch nicht klar. Laut der Meldung der Polizei werde der Fall derzeit geprüft.