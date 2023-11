Im Enzkreis verfolgte die Polizei mehrere Geldautomaten-Sprenger. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. Ein unbeteiligter Autofahrer ist jetzt gestorben.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Ortschaft Wiernsheim im baden-württembergischen Enzkreis vor rund zwei Wochen, nahm die Polizei die Verfolgung der Täter auf. Dabei hatte sich dann ein schwerer Autounfall mit dem Fluchtfahrzeug auf der Autobahn 6 bei Heilbronn ereignet. An den Folgen der Frontalkollision ist jetzt ein unbeteiligter Insasse eines Kleintransporters gestorben.

Verfolgungsjagd nach Geldautomaten-Sprengung auf der A6

Wie die Polizei berichtet, hatten drei Täter in der Nacht zum Samstag, 11. November gegen 2 Uhr morgens einen Geldautomaten in Wiernsheim gesprengt und waren danach geflüchtet. Gegen 2:40 Uhr konnten Beamte den Fluchtwagen der drei Männer ausfindig machen. Da der Fahrer die Anhalteversuche der Polizei jedoch ignorierte, entwickelte sich eine Verfolgungsjagd im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Fluchtfahrzeug rammt Streifenwagen auf Rastplatz

Der 30-jährige Fahrer des Fluchtwagens rammte dabei einen Streifenwagen der Polizei und fuhr dann, entgegen der Fahrtrichtung, auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim. Auf dem Autobahnrastplatz Bauernwald gelang es den Polizeibeamten den hochmotorisierten Golf 8R der Verbrecher zumindest kurzfristig zu stoppen. Dabei ergriffen zwei 21-jährige Täter zu Fuß die Flucht und konnten von Heilbronner und Mannheimer Polizisten festgenommen werden.

Als Geisterfahrer unterwegs: Fluchtwagen kracht frontal gegen Kleintransporter - Beifahrer im Krankenhaus gestorben

Dem Fahrer des Golf gelang allerdings erneut die Flucht. Er fuhr anschließend weiter in die entgegengesetzte Richtung auf die Autobahn und kollidierte auf Höhe Heilbronn-Biberach frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden 45 und 47 Jahre alten Insassen des Kleintransporters schwer - auch der 30-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der 45-jährige Beifahrer des Kleintransporters starb am Dienstag nun in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Polizei fand Sprengstoff in Fluchtwagen

Laut der Polizei sei gegen den 30-jährigen Fahrer des Fluchtwagens mittlerweile einen Haftbefehl erlassen worden. Die beiden 21-jährigen Tatverdächtigen, beides niederländische Staatsbürger, befinden sich in Untersuchungshaft. Laut Polizei verweigern beide Männer allerdings die Aussage.

Nach dem Unfall auf der A6 bei Heilbronn fand die Polizei ein Paket mit Sprengstoff in dem Wagen der Verbrecher. Dieses konnten Experten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg noch vor Ort entschärfen.