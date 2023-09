Ein schrecklicher Unfall hat sich am Montagabend in Hessen ereignet. Ein Auto erfasste bei Battenberg zwei Fußgänger. Beide starben noch am Unfallort.

Drei Fußgänger wollten am Montagabend gegen 20:25 Uhr im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Hessen) die B253 auf Höhe Battenberg/Eder überqueren, berichtet die Polizei. Doch plötzlich rauschte ein Auto heran und erfasste zwei der drei Fußgänger. Die beiden wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es sich bei dem Fahrer des Autos um eine 22-Jährige handeln.

Nach tödlichem Unfall bei Battenberg: Polizei zieht Gutachter heran

Nach dem Unfall waren neben Rettungskräften auch ein Notfallseelsorger im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Gutachter heran.

Battenberg (Eder) ist eine Kleinstadt im südwestlichen Teil des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Nordhessen. Sie hat 5.500 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022).