Der August 2023 bringt wieder einige Veränderungen mit sich. Zwar treten zum 1.8.23 keine neuen Gesetze in Kraft, trotzdem ändert sich Einiges in Deutschland. Was ist neu? Welche Fristen enden? Und welche Änderungen betreffen ganz konkret unser Geld? Hier der aktuelle Überblick.

Wichtig für Steuerzahler: Im August endet die Frist für die Abgabe der Steuererklärung 2021

Wer jetzt noch die Steuerklärung für 2021 abgeben will, muss sich beeilen. Normalerweise gilt, dass wer sich bei einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerverein Hilfe holt, die Erklärung bis zum letzten Tag im Februar des übernächsten Jahres abgeben muss. Wegen der Corona-Pandemie gab es diesmal zwar einen Aufschub, aber die Frist läuft zum 31. August aus.

Neu im August: Herstellungsverbot für Leuchtstoffröhren

Das Geräusch einer flackernden Leuchtstoffröhre hat vermutlich jeder im Kopf. Bald dürfte das aber der Vergangenheit angehören. Denn viele Leuchtstoffröhren dürfen ab 25. August nicht mehr hergestellt werden. Grund ist das darin verbaute, giftige Quecksilber. wichtig zu wissen: Röhren, die noch auf Lager sind, dürfen weiter verkauft werden. Und wer noch eine Leuchtstoffröhre in Betrieb hat, darf sie auch weiter benutzen.

Bäcker-Azubis bekommen ab August mehr Geld

Gute Nachrichten für die Frühaufsteher unter den Auszubildenden: Für Bäcker-Azubis steigt der Lohn im August, und zwar im ersten Lehrjahr von 680 Euro auf 860 Euro. Außerdem gibt es eine Inflations-Ausgleichsprämie von monatlich 50 Euro.

Familienministerium will Entwurf für Kindergrundsicherung vorlegen

Ende August sollen Einzelheiten der geplanten Kindergrundsicherung vorliegen. Dann will das Familienministerium einen Gesetzentwurf vorlegen. Ziel ist vor allem, dass anspruchsberechtigte Familien Leistungen auch nutzen.

Update für Android-Smartphones kommt im August

Voraussichtlich Ende August kommt das nächste große Update für Android-Nutzer, nämlich Version 14 des Betriebssystems. Verbesserungen bringt es unter anderem beim Gesundheitsdienst Android Health und beim Datenschutz. Auch die Akkulaufzeit soll sich verbessern.

Sommerpause der TV-Talker endet im August

In mehreren Bundesländern enden im August die Sommerferien, damit kehren auch die TV-Talker aus ihrer Sommerpause zurück, nämlich

Hart aber fair" am 14. August

Markus Lanz am 22. August,

Maybritt Illner am 31. August.

Auch vom "Tatort" im Ersten gibt es Ende des Monats wieder neue Folgen.

