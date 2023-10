In Böblingen hat ein 51-jähriger Mann versucht einen Zehnjährigen in sein Auto zu zerren. Zeugen konnten das Kind befreien.

Widerliche Tat am Mittwochmorgen in Böblingen (Baden-Württemberg): Ein 51-jähriger Täter hat gegen 8 Uhr ein Kind in sein Auto gezerrt. Laut der Polizei ereignete sich die Tat im Röhrer Weg. Bei dem Opfer handelt es sich um einen zehnjährigen Jungen.

Mann zerrt Kind ins Auto: Zeugen verhindern Schlimmeres

Der 51-jährige Täter hatte den Jungen zunächst angesprochen und ihn dann in seinen VW Bus gezerrt. Zwei zufällig anwesende Zeugen wurden durch die Hilferufe des Kindes auf die Tat aufmerksam und befreiten den Zehnjährigen. Zudem sei es den Zeugen gelungen, den 51-jährigen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Täter in Psychiatrie gebracht

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der 51-jährige Mann wurde vor Ort von der Polizei zunächst festgenommen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Donnerstagvormittag einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung des 51-jährigen Deutschen in einer Psychiatrie an.