Bei dem aktuellen Sommerwetter zieht es viele in Freie. Auch Sportler freuen sich darüber, bei strahlendem Sonnenschein ihrem Hobby nachzugehen. Doch bei den warmen Temperaturen ist auch Vorsicht geboten. In einer Pressemitteilung informiert WetterOnline.de Sportbegeisterte über Tipps zum Work-out in der Hitze.

Herausforderung für den Kreislauf

Sowohl Leistungs- als auch Hobbysportler sollten vor allem auf die Signale ihres Körpers achten. In der Sommerhitze muss das Herz und der Kreislauf noch mehr arbeiten, um eine Überhitzung zu vermeiden. Besonders Übergewichtige oder Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sollten bei den heißen Temperaturen vorsichtig sein.

Die richtige Tageszeit fürs Training

Beim Sommer-Training ist auch die Tageszeit wichtig. Die Mittagshitze sollte unbedingt vermieden werden. Der Morgen eignet sich laut WetterOnline am besten für ein Training. Kurz nach Sonnenaufgang ist der Boden am kältesten und der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ist zu flach, um ihn aufzuheizen. Die Ozonbelastung ist am frühen Morgen auch am niedrigsten. Wer nicht zu den Frühaufstehern gehört sollte am späten Abend trainieren.

Am frühen Abend ist es am heißesten

In den Nachmittagstunden zu trainieren ist auch nicht ratsam. Auch wenn der Sonnenstand in der Mittagszeit am höchsten und die Sonnenstrahlung am intensivsten ist, werden dem WetterOnline-Meteorologen Niklas Weise zufolge die heißesten Temperaturen am frühen Abend zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gemessen. Das liegt daran, das sich die Luft immer vom Boden her erwärmt. Die Sonnenstrahlen heizen also zunächst den Boden auf, dadurch steigt dann die Lufttemperatur.

Ganz wichtig: Viel Trinken!

Egal ob man am Morgen oder Abend trainiert: Ausreichend trinken ist im Sommer sehr wichtig, da man schnell und mehr schwitzt. Am besten eignen sich natriumreiches Wasser oder Fruchtsaftschorlen. Die liefern laut WetterOnline vor und nach dem Training schnell Energie. Leichte Funktionskleidung kann zusätzlich helfen, den Schweiß beim Sport abzutransportieren und so eine Überhitzung des Körpers zu vermeiden.

Hitze ist bei Wassersportarten leichter zu ertragen

Besonders im Sommer zieht es viele Menschen ans Wasser. Daher bieten sich Sportarten wie Surfen, Rudern oder Schwimmen nahezu an. Bei diesen Sportarten lassen sich die heißen Temperaturen besser ertragen als beim Joggen oder Radfahren. Außerdem ist bei der körperlichen Betätigungen auf oder im Wasser eine willkommene Erfrischung nicht weit entfernt.