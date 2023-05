In einem Mercedes-Werk in Sindelfingen (Baden-Württemberg) sind am Donnerstagvormittag Schüsse gefallen. Laut der Deutschen Presse-Agentur wurden zwei Menschen getötet.

In einem Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen (Baden-Württemberg) sind am Donnerstagvormittag Schüsse gefallen. Der Polizei ist es gelungen, den mutmaßlichen 53-jährigen Täter festzunehmen, berichtet sie auf Twitter. Demnach bestehe für die Mitarbeiter im Werk keine Gefahr mehr.

Zwei Tote bei Schüssen auf Mercedes-Benz-Gelände

Laut dpa handelt es sich bei den beiden Getöteten um zwei 44 Jahre alte Mitarbeiter eines Subunternehmes. Die Tat habe sich auf dem Werksgelände bei der Halle 56 ereignet. Die zuständige Staatsanwaltschaft gehe von einem Einzeltäter aus, berichtet die dpa weiter. Zunächst berichtete die Polizei von einem Toten und einem Schwerverletzten. Das schwer verletzte Opfer starb einige Zeit später an den schweren Verletzungen. Die Tatwaffe konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Welche Art von Schusswaffe der mutmaßliche Täter benutzte ist noch nicht klar.

Laut einem Bericht von stuttgarter-nachrichten.de hat sich die Tat gegen 7:45 Uhr ereignet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Auch Rettungshubschrauber standen bereit.